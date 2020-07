Trained Podcast: waarom mensen slapen

Grootsheid is niet aangeboren maar bereik je door te trainen. Met dat in het achterhoofd verkent de podcastserie 'Trained' van Nike grensverleggende vormen van holistische fitness om jou beter te maken als trainer of sporter. Luister nu en ontdek de nieuwste innovaties, inzichten en trends van experts in de wereld van training.



Ondanks jaren onderzoek, klinische tests en vooruitgang in de biotechnologie, weet niemand waarom precies mensen slapen. Maar de oprichter en directeur van het Center for Human Sleep Science van de universiteit van Berkeley, dr. Matthew Walker, is een aardig eind op weg. In deze aflevering legt Matthew, auteur van de New York Times bestseller 'Why We Sleep', ons gedetailleerd uit hoezeer slaap ons met van alles kan helpen, van eetbuien, stemmingswisselingen en angst tot reactietijden. Hij geeft ons bovendien vijf tips die iedereen kan gebruiken om goed te slapen.