Trained Podcast: Arianna Huffington

Grootsheid is niet aangeboren maar bereik je door te trainen. Met dat in het achterhoofd verkent de podcastserie 'Trained' van Nike grensverleggende vormen van holistische fitness om jou beter te maken als trainer of sporter. Luister nu en ontdek de nieuwste innovaties, inzichten en trends van experts in de wereld van training.



In deze aflevering kijken Arianna Huffington en Ryan naar waarom veel van de meest succesvolle mensen ter wereld er trots op zijn dat ze het druk hebben en fysiek volledig op zijn, en waarom Arianna daar niet in meegaat. Luister naar hun discussie over hoe belangrijk het is om als samenleving anders te gaan kijken naar succes en welke kleine stappen we kunnen nemen om dat voor elkaar te krijgen.