3 manieren om wrijving te voorkomen tijdens je work-out

Deze vorm van irritatie door wrijving of vocht, ook wel intertrigo genoemd door dermatologen, is een huidaandoening die kan verergeren als het niet wordt behandeld, met zweren en zelfs bloedingen tot gevolg. In de meeste gevallen is een thuisbehandeling genoeg om de irritatie te verhelpen, maar als de uitslag niet weggaat, kan het een broedplaats worden voor bacteriën en schimmels. Als je veel pijn hebt of je zorgen maakt over een infectie, kun je het beste je huisarts of dermatoloog raadplegen. Een recept voor een oraal of uitwendig antibioticum of een antischimmelbehandeling zou voldoende moeten zijn.