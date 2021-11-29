3 manieren om wrijving te voorkomen tijdens je work-out

3 manieren om irritatie door wrijving te voorkomen tijdens je work-out
Sporten & activiteiten
Elke atleet kan last krijgen van huidirritatie door wrijving en vocht, maar met de juiste technieken kan de pijn worden voorkomen. Met de juiste kleding en producten die wrijving en vocht voorkomen, kun je zoveel bewegen als je wilt zonder dat je bang hoeft te zijn voor irritatie.
Het is een heerlijk gevoel om je in het zweet te werken en zoveel mogelijk reps te doen, zelfs als je je spieren voelt branden. Maar er is ook ander soort branderig gevoel, dat zo vervelend kan zijn dat je lichaamsbeweging misschien wel helemaal vermijdt (en de voordelen daardoor misloopt). Door een combinatie van wrijving en vocht kan huidirritatie (smetten) ontstaan. Dit prikt en het brandt en zorgt ervoor dat je huid rood en ruw wordt. Maar het goede nieuws is dat het een probleem is dat voorkomen kan worden.
Smetten van de huid komt meestal voor op lichaamsdelen die makkelijk tegen elkaar schuren, zoals dijen, oksels en liezen. Hoewel het vaker voorkomt bij mensen met overgewicht, kunnen lichamen in alle vormen en maten deze pijn ervaren, vooral tijdens het sporten en bij warm weer. Maar we hebben een paar tips voor je om irritatie door wrijving te verminderen of zelfs helemaal te voorkomen, zodat je weer kunt gaan hardlopen, fietsen en wandelen voor een gezondere lifestyle.
De 3 beste tips om irritatie door wrijving te voorkomen
1.Kies de juiste kleding en gear
Kies kledingstukken met gladde naden en een goede pasvorm die niet tegen je lichaam schuren. Een nauwsluitende pasvorm is ideaal, vooral voor wrijving aan de binnenkant van de dijen. Ga ook voor materialen met vochtafvoerende eigenschappen. Vermijd katoen — dit absorbeert namelijk vocht en kan de irritatie verergeren. Kies in plaats daarvan voor Nike Dri-FIT materialen. Deze zijn ontworpen om vocht af te voeren zodat het snel kan verdampen. Enkele items die nuttig kunnen zijn:
- Leggings of shorts met compressievoering. Compressietights, -leggings en -shorts met compressievoering zorgen dat je dijen elkaar niet raken, waardoor wrijving wordt voorkomen. Zorg er ook voor dat je huid droog blijft. Vochtafvoerende materialen kunnen daarbij helpen, evenals poeder en deodorant.
- Vochtafvoerend ondergoed. De lies is een plek waar vaak irritatie door wrijving ontstaat, maar de meesten van ons denken er niet aan om daar performancegear te dragen. Als je katoenen ondergoed irritatie door wrijving veroorzaakt in de liesstreek, stap dan over op synthetisch materiaal dat het vocht van je huid afvoert.
- Een perfect passende sport-bh. De juiste pasvorm is essentieel om wrijving onder de oksels te voorkomen, vooral als je een ondersteunende sport-bh kiest, bijvoorbeeld een met beugels. Zorg ervoor dat er makkelijk twee vingers tussen de bandjes en je schouder passen en dat de band op zijn plek blijft als je je armen optilt. Vermijd sport-bh's met naden die in de huid snijden en kies in plaats daarvan voor materialen die zowel zacht als stevig zijn. Als je niet weet welke bh-maat je hebt, is het een goed idee om jezelf op te meten voordat je online een bh bestelt.
- Perfect passende schoenen: wrijving aan de achterkant van de voet komt vaak voor en kan pijnlijke blaren veroorzaken. Koop een paar sneakers waarvan de pasvorm direct goed is om dit te voorkomen. Probeer ze 's avonds als je voeten het grootst zijn en draag dezelfde vochtafvoerende sokken die je voor je work-out gebruikt. Ga er een rondje mee hardlopen of joggen om er zeker van te zijn dat je nergens wrijving voelt op je voeten.
2.Smeer je huid in
Crèmes, oliën en andere smeersels voor je huid kunnen een beschermlaag vormen op plekken waar je snel last kunt krijgen van irritatie door wrijving. Producten zoals vaseline kunnen bijvoorbeeld een glad oppervlak creëren dat wrijving vermindert. Er zijn ook speciale anti-schuursticks en -crèmes die je gemakkelijk mee kunt nemen en de hele dag door kunt aanbrengen. Vermijd wel producten met geurstoffen en actieve ingrediënten die je huid kunnen irriteren.
3.Blijf koel en droog
Binnen trainen met de airconditioning aan kan huidirritatie helpen voorkomen. Ook kun je halverwege de work-out droge kleding aantrekken. Je kunt ook antitranspiratiemiddelen en poeders gebruiken om de plekken waar irritatie kan ontstaan droog te houden.
Hoe herstelt je huid van irritatie door wrijving
Probeer niet door de pijn heen te bijten. Dit is een huidprobleem dat na verloop van tijd alleen maar erger wordt. Pas in plaats daarvan je kleding aan om de wrijving te verminderen of trek droge kleren aan. Als je huid erg geïrriteerd is, zijn er ook enkele thuisbehandelingen die kunnen helpen:
- Gebruik een crème of balsem zoals AD, aloë vera, kokosolie, sheaboter of vaseline op de huid voor het slapengaan
- Als je last hebt van een jeukende huid, kun je maïszetmeel aanbrengen. Dit helpt ook om deze vorm van huidirritatie in de toekomst te voorkomen
- Blaas koele lucht of gebruik een ijspack op de geïrriteerde huid
- Raak de huid niet aan en draag zachte, ruimvallende kleding tot het genezen is
- Gebruik geen zeep of lotions met geurstoffen of actieve ingrediënten die je huid kunnen irriteren
- Vermijd activiteiten die wrijving veroorzaken tot de roodheid verdwenen is
Wanneer ga je naar de huisarts
Deze vorm van irritatie door wrijving of vocht, ook wel intertrigo genoemd door dermatologen, is een huidaandoening die kan verergeren als het niet wordt behandeld, met zweren en zelfs bloedingen tot gevolg. In de meeste gevallen is een thuisbehandeling genoeg om de irritatie te verhelpen, maar als de uitslag niet weggaat, kan het een broedplaats worden voor bacteriën en schimmels. Als je veel pijn hebt of je zorgen maakt over een infectie, kun je het beste je huisarts of dermatoloog raadplegen. Een recept voor een oraal of uitwendig antibioticum of een antischimmelbehandeling zou voldoende moeten zijn.
Veelgestelde vragen
Hoe voorkomen hardlopers irritatie door wrijving?
Hardlopers dragen vaak strakke lagen, zoals compressietights, of dijenbanden om wrijving en schuren te voorkomen. Sommige hardlopers gebruiken ook smeersels of poeders uit voorzorg. Het dragen van de juiste kleding is ook van groot belang. Zorg ervoor dat je materialen kiest die je koel, droog en comfortabel houden voor een run zonder wrijving en irritatie.
Kan deodorant huidirritatie voorkomen?
Een deodorant met anti-transpirant zorgt ervoor dat je huid droog blijft, waardoor deze minder snel geïrriteerd raakt Je kunt ook antitranspiratiemiddel aanbrengen op andere gebieden dan je oksels, zoals de binnenkant van de dijen. Als dit goed werkt, kan het goedkoper zijn dan een speciaal product tegen wrijven of schuren.