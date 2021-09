Waarom je primal training aan je work-out zou moeten toevoegen

Verbeterde mobiliteit

Of je nu in een diepe squat als een aap van de ene kant naar de andere kant springt of je heupen omhoog tilt voor crab reaches, oerbewegingen vragen meestal een krachtinspanning om door het volledige bewegingsbereik van je gewrichten te bewegen, zegt Jeffrey Buxton, assistent-professor bewegingswetenschappen aan Grove City College in Pennsylvania. In zijn onderzoek heeft hij ontdekt dat mensen die acht weken lang twee keer per week één uur QMT aan hun routine toevoegden, grote verbeteringen zagen in hun schouder- en heupmobiliteit én hun squat- en lungevorm. (En dat is van groot belang als je wilt gaan gewichtheffen.)

Misschien wist je het al, maar mobiliteit is iets anders dan flexibiliteit. Flexibiliteit is het passieve vermogen van een spier om zich uit te rekken (dus hoever jouw personal trainer jouw volledig ontspannen been kan optillen om je hamstring te stretchen). Mobiliteit gaat over de hoeveelheid kracht en controle die je hebt om je ledemaat actief door het hele bewegingsbereik van je gewrichten te kunnen bewegen, zegt Buxton. Om bij dit voorbeeld te blijven, dat is dus hoe hoog je je been zelf kunt tillen, in alle juiste richtingen.