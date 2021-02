Drie tekenen dat je misschien eerder zou moeten opstaan

Klinkt dit herkenbaar? De volgende stap naar slaapsucces is het proberen van Mahs eenvoudige experiment om te bepalen hoeveel slaap je nu echt nodig hebt. Ga tijdens je volgende vrije dagen of vakantie (of wanneer je je ochtend flexibel kunt indelen) elke nacht op dezelfde tijd naar bed, zet je wekker uit en kijk hoe laat je op natuurlijke wijze wakker wordt. Na een aantal dagen weet je min of meer hoeveel uur je nodig hebt om je goed uitgerust te voelen, legt Mah uit. (Als je plotseling langer dan normaal slaapt — bijvoorbeeld 10 uur per nacht — en vooral als je andere symptomen ervaart, kun je het beste je dokter raadplegen om de oorzaak te achterhalen. Wellicht gaat het dan om een depressie of een andere onderliggende medische aandoening, zegt Mah).



Als je eenmaal weet hoeveel slaap je nodig hebt, moet je er alles aan doen om elke dag op een normale tijd te gaan slapen en wakker te worden, zegt Mah. 'Jojo-slapen', waarbij je regelmatig op sommige dagen meer tukt dan op andere dagen, kan met je biologische klok knoeien en gezondheidsklachten veroorzaken, waaronder een hoge bloeddruk en een gevoel dat je constant een jetlag hebt. Op zaterdag een dutje doen omdat je moet bijslapen, oftewel 'slaapschuld' na een vermoeiende week, of omdat je je niet lekker voelt, is dus niet zo erg. Maar in andere gevallen is meer slapen meestal niet wat je lichaam nodig heeft.



Hoe kun je dit zeker weten? Als extra tijd onder de dekens je niet meer energie geeft. "Ga niet laat naar bed om vervolgens later wakker te worden, gewoon omdat het kan, want dit brengt je klok in de war," zegt Mah. Vroeger naar bed gaan is beter dan later opstaan als je je klok perfect in balans wilt brengen, maar doe wat past bij jouw tijdschema, zegt ze.



Vergeet niet dat slaap er is om je te herstellen, te verfrissen en te resetten voor de volgende dag. Als het zijn werk niet kan doen, is het wellicht tijd om het op te nemen in je trainingsprogramma.