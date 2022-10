Vijf gezondheidsvoordelen van skeeleren, volgens de experts

Net als andere vormen van aerobe lichaamsbeweging worden bij skeeleren de buikspieren getraind, samen met de spieren van het onderlichaam, waaronder de kuiten, dijspieren, hamstrings en bilspieren, legt Stephanie Mansour uit , AFAA-gecertificeerd personal trainer, ASFA-gecertificeerd Pilates-instructeur en presentatrice van het tv-programma 'Step It Up with Steph'.

Volgens een artikel dat verscheen in een uitgave uit 2015 van het tijdschrift Exercise and Sport Science Reviews, kunnen aerobe work-outs zorgen voor een toename van de skeletspiermassa, terwijl eerdere theorieën suggereerden dat deze vorm van lichaamsbeweging een minimaal effect op de spieren had. Daarom zou deze training moeten worden beschouwd als een effectieve strategie om spierverlies, dat met het ouder worden gepaard gaat, te voorkomen.

Bedenk ook dat skeeleren, door de minimale druk die op de gewrichten wordt uitgeoefend, als een low-impact oefening wordt beschouwd. "In tegenstelling tot springen of hardlopen, waarbij de voeten hoog van de grond worden opgetild, is skeeleren meer gericht op glijden", zegt Mansour.

Rolschaatsen valt onder de categorie low-impact omdat, terwijl je jezelf met één voet zachtjes afduwt, de andere voet op de grond blijft, aldus Miller. "Elke glijbeweging functioneert als een momentopname van een evenwichtspose met één been bij yoga, wat zeer geschikt is voor mensen die een low-impact work-out moeten doen voor eventuele gewrichts- of ligamentproblemen", zegt ze.

