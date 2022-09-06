Positiever reageren

Die studie is het doornemen waard. De onderzoekers lieten deelnemers aan het onderzoek die nog nooit hadden gemediteerd een les van 30 minuten over bewuste acceptatie volgen. De deelnemers leerden wat het concept is (het bewust worden en accepteren van een situatie zonder te oordelen) en hoe het werkt (bijvoorbeeld: als je een PR in een wedstrijd niet hebt gehaald, erken en accepteer je dat je teleurgesteld bent in jezelf, zonder dat je je schuldig, boos of zwak voelt door de teleurstelling). Daarnaast kregen ze ook bepaalde vergelijkingen voorgelegd, zoals over een buschauffeur of vastzitten in een storm (op deze voorbeelden komen we later nog terug). Daarmee leerden ze hoe ze deze aanpak in het dagelijkse leven kunnen toepassen.

Meteen daarna werd aan de deelnemers gevraagd natuurlijk te reageren op het zien van neutrale en negatieve beelden en het voelen van warme en pijnlijke hoge temperaturen. Vervolgens werd ze opgedragen op elk daarvan te reageren met bewuste acceptatie. Wanneer deelnemers een negatief beeld of pijnlijke warmte accepteerden, ervoeren ze minder negatieve emoties en fysieke pijn dan wanneer ze er op natuurlijke wijze op reageerden.

De reden? Dit is er één: volgens medeauteur van de studie, Kevin N. Ochsner, PhD, professor en hoofd van de afdeling psychologie van de Columbia University, ga je met bewuste acceptatie de betekenis van dingen anders interpreteren. Een ander woord voor interpreteren is 'beoordelen', en dat is wat er achter al je emoties zit.

"Bewuste acceptatie kan je beoordeling veranderen door je het gevoel te geven dat je een ervaring van een afstandje bekijkt, waarbij je alleen maar observeert wat er gebeurt en er niet echt aan meedoet", zegt hij. Stel bijvoorbeeld dat je doel was 10 push-ups te doen en je moest het bij de negende opgeven. Dan kan je beoordeling zijn dat je er één tekort bent geschoten, waardoor je je gefrustreerd voelt. Of je kunt zien dat je dichter dan ooit bij je doel bent gekomen, wat je motiveert om de volgende keer door te zetten wanneer je wilt opgeven.

"Mensen hebben de neiging hun gevoelens als een sneeuwbal aan elkaar te plakken. Je voelt je angstig en bang, en dan voel je je boos dat je angstig en bang bent. Daarna ben je triest dat je boos bent enzovoort. Maar als je de eerste reactie bewust accepteert als hoe je je echt voelt, dan stroomt dat gevoel gewoon door je heen, ga je de dingen niet erger maken en is je emotionele reactie minder heftig of langdurig", zegt Ochsner. Met andere woorden, bewuste acceptatie zorgt dat je dingen kunt loslaten. Hou dat in gedachten wanneer er de volgende keer iets niet loopt zoals je had gehoopt.