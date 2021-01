Wat je emoties je proberen te vertellen

Praat mee

Wees in de eerste plaats niet zo streng voor jezelf. "Het is oké om niet oké te zijn. Dat toegeven is de eerste stap", zegt Falsone.



Laat je emoties — tot op een bepaalde hoogte — vervolgens de vrije loop. "We hoeven ons niet gestrest te voelen over het feit dat we gestrest zijn", zegt Duckworth. Om het sneeuwbaleffect te stoppen, kun je actief ruimte geven aan plezierige emoties. Duckworth doet dit met een 30 seconden durende oefening die ze Three Good Things noemt: "Ik concentreer me op drie goede dingen die in de laatste 24 uur zijn gebeurd. Ze kunnen groot of klein zijn", zegt Duckworth. "Gebruikelijk gaat onze aandacht uit naar het negatieve. We zijn geëvolueerd om te controleren of er gevaar aan de horizon is. Deze oefening trekt onze aandacht naar iets wat we over het hoofd kunnen zien." Probeer het iedere morgen wanneer je wakker wordt.



Puddicombe heeft zijn eigen methode die hem helpt te cultiveren wat boeddhisten liefdevolle vriendelijkheid noemen. "Ik neem een individu in gedachten waar ik om geef", zegt hij. "Ik beeld me in dat die op een plek zit waarvan ik weet dat die persoon het daar mooi vindt. Het focussen op hun positiviteit brengt een blijdschap en een verbinding teweeg die ik misschien mis." Oefeningen zoals deze kunnen je volgens Puddicombe ook helpen van richting te veranderen en positieve actie te ondernemen. "Mensen zien meditatie vaak als wegrennen voor het leven. Volgens mij is het eerder naar het leven toerennen. Je neemt die mentale staat mee terug naar het dagelijkse leven."



Tot slot heeft Dr Cacioppo nog één advies die het allemaal lijkt samen te brengen: "Wees je eigen beste vriend", zegt ze. Wanneer je aan een beste vriend denkt, is die waarschijnlijk positief en niet-oordelend, en staat je vriend altijd achter je, hoe je je ook voelt. "Waarom doen we dat niet voor onszelf?", vraagt Dr Cacioppo.



Nu je dit allemaal weet, rijst de vraag: "Waarom begin je vandaag niet?"