Het placebo-effect werkt – lees waarom

Als je partner een kop koffie voor je heeft gezet en je komt er halverwege pas achter dat het cafeïnevrije koffie is, maar je voelt je toch gestimuleerd en gefocust, zet je het kopje dan weg? Je antwoord is minder van belang dan het fenomeen dat verantwoordelijk is voor de cafeïnevrije oppepper: het placebo-effect.



"Het placebo-effect is wat er gebeurt als iemand een positief effect ervaart op basis van de overtuiging dat een methode werkt, en niet vanwege de kenmerken van de methode zelf", zegt Shona Halson, PhD, een universitair docent aan de Australian Catholic University, die zich specialiseert in herstel. Het gaat ook over geloven in dat dat wat je doet een positief effect heeft, zelfs als er geen bewijs voor is.



Veel atleten maken gebruik van het placebo-effect om te groeien als ze nieuwe, onbewezen hersteltechnieken uitproberen, of ze zich daar nu van bewust zijn of niet. Ondanks hun populariteit, kunnen veel methoden, waaronder massage guns (denk aan een boor met een zacht balletje aan het uiteinde) en cryotherapie (afkoelen in een ijskoude kamer), worden gekoppeld aan de lichamelijke voordelen en deze psychologische ervaring — soms meer aan het laatste dan aan het eerste.



Neem nou compressiesokken. Er wordt beweerd dat die een goede manier bieden om zwellingen en spierpijn na een work-out te voorkomen. Maar een recente systemische review van wetenschappelijke artikelen gepubliceerd in Open Access Journal of Sports Medicine, maakte duidelijk dat de deelnemers die ze dragen minder spierpijn ervaren, maar dat er geen voordelen zijn op het gebied van daadwerkelijke spierschade of ontstekingen. Een andere studie gepubliceerd in het International Journal of Sports Physiology and Performance concludeerde dat het herstellende effect van de sokken groter is als atleten denken dat ze werken.



Er zijn ook pneumatische compressie-apparaten, die eruitzien als zachte omhulsels voor je armen en benen. Onderzoekers concludeerden in het International Journal of Exercise Science dat het placebo-effect er een verklaring voor kan zijn dat deelnemers een snellere hersteltijd en minder last van vertraagde spierpijn noemden als ze de omhulsels droegen in plaats van een traditionele compressiemouw. (Misschien komt die vermeende betrouwbaarheid voort uit de geavanceerde, technologische uitstraling van de pneumatische apparaten? Wie zal het zeggen.)



Dezelfde soort bevindingen zien we bij andere herstelmethoden, zoals ijsbaden en massages: onderzoek toonde aan dat de deelnemers betere resultaten ervoeren als ze geloofden dat de therapie zou helpen, wat nogmaals de kracht van ons brein benadrukt.