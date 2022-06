Hoe slaap je prestaties kan verbeteren, volgens dr. Jeffrey Durmer

Slaap is niet het eerste waar je aan denkt als mensen het over fitness hebben. Maar toen Jeffrey Durmer, MD en PhD, zag hoe weinig aandacht er aan slaap werd besteed toen hij zelf vroeger topsporter was, en dat dit nog steeds het geval was toen zijn dochters op hoog niveau wedstrijdzwommen, besloot hij hier wat aan te doen. Als neuroloog, systeem-neurowetenschapper en expert in slaapmedicijnen, speelt Dr Durmer nu zelf de rol van slaapadviseur voor de topatleten van de huidige generatie. Via zijn werk voor de NFL en het Amerikaanse gewichthefteam voor de Olympische Spelen in Tokio van vorig jaar, heeft hij laten zien dat een paar simpele technieken zoals 'sleep banking' (meer slapen vóór periodes van minder slaap) een grote invloed op je prestaties kunnen hebben. Maar hij heeft vooral laten zien dat slaap herstel is en dat voldoende nachtrust een cruciaal onderdeel van elke trainingsroutine moet zijn. In deze aflevering schuift hij aan bij presentator Jaclyn Byrer en vertelt hij waarom slaap zo belangrijk is voor onze fysieke en geestelijke gezondheid, hoe je kunt zien of je genoeg slaap krijgt en wat je daaraan kunt doen.