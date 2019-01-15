Nike's release van Adapt BB, een zelfstrikkende performancebasketbalschoen

Nike introduceert de Adapt BB, een zelfstrikkende basketbalschoen
Productnieuws
De nieuwe schoen past zich in realtime aan de vorm van je voet aan voor een optimaal gevoel.
Originele content gepubliceerd op: 15 januari 2019
Wat je moet weten:
- Als je de Nike Adapt BB aantrekt, voelt een speciaal mechanisme in de schoen hoeveel ruimte er rond je voet zit. Het vetersysteem past zich daaraan aan en zorgt zo voor een aansluitende pasvorm.
Tijdens een lange, verhitte basketbalwedstrijd kunnen je voeten opzwellen. De ene minuut zitten je schoenen nog superlekker en het volgende moment voelen ze te strak aan. De 'perfecte pasvorm' die je dacht te hebben, is dan opeens ver te zoeken. Daarom zochten onze Nike designers naar een oplossing die ervoor zorgt dat de schoen zich in realtime aan de voet van de atleet aanpast.
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De zoektocht van Nike naar een aanpasbare pasvorm heeft al een paar opmerkelijke, innovatieve producten opgeleverd: de Huarache, Flywire en Flyknit om er maar een paar te noemen. Maar een cruciale stap in de richting van een aanpasbare pasvorm werd genomen met de introductie in 2016 van de Nike HyperAdapt 1.0, Nike's eerste multifunctionele performancesneaker met een elektronisch vetersysteem dat de veters automatisch voor je vaststrikt nadat je de schoen hebt aangetrokken.
Nike Adapt is een geavanceerd pasvormmechanisme dat in de nieuwe Nike Adapt BB basketbalsneaker is verwerkt. De pasvorm past zich automatisch aan de vorm van je voet aan. Dankzij het geavanceerde vetersysteem, een app en firmware die continu wordt geüpdatet, levert deze performanceschoen een optimale pasvorm op die zelfs na een uur hard werken nog lekker zit.
"We hebben Nike Adapt met opzet als eerste in een basketbalschoen uitgetest omdat schoenen het vooral in die sport zwaar te verduren krijgen", zegt Eric Avar, vicepresident en creative director Innovatie bij Nike.
"De voeten van spelers veranderen vaak tijdens een basketbalwedstrijd. Het is dan belangrijk dat je je schoenen losser kunt maken om de bloedsomloop te verbeteren, en daarna ook weer strakker kunt trekken voor goede prestaties op het veld. Dat zou de ervaring voor atleten aanzienlijk verbeteren."
Zo werkt de schoen
Wanneer een speler de Nike Adapt BB aantrekt, voelt een speciaal mechanisme in de schoen hoeveel ruimte er rond de voet zit. Het systeem past zich dan automatisch aan de vorm van de voet aan. Zodra de speler begint te bewegen, treedt ook de FitAdapt technologie in werking. Spelers kunnen de pasvorm handmatig of via de Nike Adapt app op een smartphone instellen en ook zo instellen dat die op verschillende momenten van de wedstrijd verandert.
Spelers kunnen er ook voor kiezen om zo nu en dan firmware-updates voor de FitAdapt technologie te ontvangen, om de pasvorm nog nauwkeuriger op hun voeten af te stemmen. Tijdens een time-out kan een speler de schoenen bijvoorbeeld even losser maken en ze dan weer straktrekken wanneer hij opnieuw het veld op gaat.
Er komen voortdurend nieuwe digitale diensten bij, met handige functies waarmee spelers hun voorkeuren tijdens alle onderdelen van de wedstrijd, inclusief warming-up, rust en cooling-down, aan kunnen passen.
Het testproces
De Nike Adapt BB heeft, net als de HyperAdapt 1.0, zware testen moeten doorstaan, waaronder impacttesten, extreem hoge temperaturen, slijtagetesten waarbij de schoen aan tienduizenden bewegingscycli werd onderworpen en waterdichtheidstesten om het effect van bijvoorbeeld zweetvoeten te testen.
Daarna zochten onze Nike designteams naar de ultieme goedkeuring van de experts die het kunnen weten: de echte professionals. We nodigden een paar NBA all-starspelers uit, waaronder small forward Jayson Tatum van de Boston Celtics, om het Nike World Headquarters te bezoeken en de schoen te testen.
Na een uitgebreide testperiode waarin de schoen aan verschillende work-outs en casual wedstrijden werd onderworpen, hebben we veel nuttige feedback van spelers ontvangen, die we zeker in toekomstige designinnovaties terug zullen zien.
"Ik voelde me vereerd om deze schoen als een van de eerste atleten te mogen dragen en de toekomst van Nike basketbal te mogen vertegenwoordigen", zei Tatum. "Met een druk op de knop in de app doe je je schoen losser of strakker, je ziet de kleuren veranderen en hoe vol de batterij is... dat is gewoon supercool."
De toekomst van de schoen
De Nike Adapt BB is het eerste performanceproduct van Nike dat continu wordt geüpdatet, via de digitale app en optionele firmware-updates. Wanneer het FitAdapt systeem consistent een optimale pasvorm levert in de zware omstandigheden van een basketbalwedstrijd, willen we de technologie ook gaan toepassen in andere sport- en lifestyleproducten met unieke, veranderlijke pasvormeisen.
Releasedatum: FitAdapt technologie is vanaf begin februari 2019 verkrijgbaar in de Nike Adapt BB.