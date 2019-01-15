Nike's release van Adapt BB, een zelfstrikkende performancebasketbalschoen

Tijdens een lange, verhitte basketbalwedstrijd kunnen je voeten opzwellen. De ene minuut zitten je schoenen nog superlekker en het volgende moment voelen ze te strak aan. De 'perfecte pasvorm' die je dacht te hebben, is dan opeens ver te zoeken. Daarom zochten onze Nike designers naar een oplossing die ervoor zorgt dat de schoen zich in realtime aan de voet van de atleet aanpast.

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De zoektocht van Nike naar een aanpasbare pasvorm heeft al een paar opmerkelijke, innovatieve producten opgeleverd: de Huarache, Flywire en Flyknit om er maar een paar te noemen. Maar een cruciale stap in de richting van een aanpasbare pasvorm werd genomen met de introductie in 2016 van de Nike HyperAdapt 1.0, Nike's eerste multifunctionele performancesneaker met een elektronisch vetersysteem dat de veters automatisch voor je vaststrikt nadat je de schoen hebt aangetrokken.

Nike Adapt is een geavanceerd pasvormmechanisme dat in de nieuwe Nike Adapt BB basketbalsneaker is verwerkt. De pasvorm past zich automatisch aan de vorm van je voet aan. Dankzij het geavanceerde vetersysteem, een app en firmware die continu wordt geüpdatet, levert deze performanceschoen een optimale pasvorm op die zelfs na een uur hard werken nog lekker zit.

"We hebben Nike Adapt met opzet als eerste in een basketbalschoen uitgetest omdat schoenen het vooral in die sport zwaar te verduren krijgen", zegt Eric Avar, vicepresident en creative director Innovatie bij Nike.

"De voeten van spelers veranderen vaak tijdens een basketbalwedstrijd. Het is dan belangrijk dat je je schoenen losser kunt maken om de bloedsomloop te verbeteren, en daarna ook weer strakker kunt trekken voor goede prestaties op het veld. Dat zou de ervaring voor atleten aanzienlijk verbeteren."