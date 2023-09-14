Nike lanceert eerste schoen in samenwerking met Devin Brooker, de Nike Book 1

In een persbericht van Nike staat hoe Booker aan het begin van het designproces van de Nike Book 1 een aantal van zijn favoriete schoendesigns liet zien, waaronder de Air Force 1, de Blazer en de AJ1. Booker is zowel binnen als buiten de sport een creatieve denker. Dat blijkt ook uit de inspiratie die hij buiten de schoenenwereld opdeed, namelijk een van zijn opgeknapte vintage auto's, een Chevy Blazer K5 uit 1972, die hij liefkozend 'Uncle Larry' noemt.

Met meer dan voldoende artistieke basis was de visie van de schoen duidelijk: atleten een schoen geven waarin Bookers speelstijl en zijn liefde voor klassiek design tot uiting komen. Het resultaat? De Nike Book 1 biedt zijwaartse stabiliteit, demping en responsiviteit onder de voet, is in hetzelfde bericht te lezen. Onder de motorkap van de schoen hebben Nike designteams een laag Cushlon 2.0 foam aangebracht in de middenzool en een 'rigide zijvlak van TPU als extra ondersteuning, met een Nike Zoom airbag hoog in de hak', staat in het bericht te lezen.

Net als zijn geliefde Chevy draait de buitenkant van de schoen om esthetiek in combinatie met functionaliteit. Robuuste canvas en keperstof op het bovenwerk zorgen voor nog meer stevigheid. Een suède kraag en leer op de voorvoet dragen bij aan een zachte en ingedragen feel.

De Nike Book 1 wordt uitgebracht in het voorjaar van 2024 en zal beschikbaar zijn in twee kenmerkende kleurencombinaties.