Alles wat je moet weten over de iconische Air Jordan XXXVI

Er zijn maar weinig schoenen die zo'n cultstatus hebben opgebouwd als Nike Air Jordans. Deze iconische sneakers hebben verschillende modellen gehad, elk met een unieke stijl die fandom verdient. Een van de meest felbegeerde Jordans is de Air Jordan XXXVI. Deze schoenen hebben de look van klassieke Air Jordan sneakers, maar voelen lichter aan en hebben modernere details dan eerdere versies.

Met al het geroezemoes rond de Jordan XXXVI is het begrijpelijk dat je vragen hebt. Hier is het verhaal achter de schoen.