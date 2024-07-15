Alles wat je moet weten over de iconische Air Jordan XXXVI
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Lees de details over de release van 2021 van de onnavolgbare Nike Air Jordan lijn.
Er zijn maar weinig schoenen die zo'n cultstatus hebben opgebouwd als Nike Air Jordans. Deze iconische sneakers hebben verschillende modellen gehad, elk met een unieke stijl die fandom verdient. Een van de meest felbegeerde Jordans is de Air Jordan XXXVI. Deze schoenen hebben de look van klassieke Air Jordan sneakers, maar voelen lichter aan en hebben modernere details dan eerdere versies.
Met al het geroezemoes rond de Jordan XXXVI is het begrijpelijk dat je vragen hebt. Hier is het verhaal achter de schoen.
Wanneer is de Jordan XXXVI uitgebracht?
De Jordan XXXVI maakte zijn debuut in 2021 en viel al snel op dankzij zijn focus op lichtheid. De sneaker heeft een bovenwerk van jacquard leno-weave, een enigszins open weefsel dat sterk genoeg is om te buigen en ondersteuning te bieden. Dit bovenwerk is zo ventilerend dat je er een licht doorheen kunt laten schijnen. Een Zoom Air Strobel unit over de hele lengte zit direct onder de voet om het gewicht te minimaliseren. De inlegzool van de schoen is geperforeerd om het gewicht te verminderen en de voet in nauwer contact te brengen met de Zoom Air Strobel.
Deze sneaker heeft ook een Zoom Air unit onder de voorvoet voor extra responsiviteit, of je nu over het veld loopt of over de stoep.
Wat is de verkoopprijs van de Jordan XXXVI?
De Air Jordan XXXVI SE 'Glory' is te koop voor $ 185. Momenteel bieden veel doorverkopers hem aan voor een aanzienlijk hogere prijs.
Is Jordan XXXVI Low of High beter?
Dat hangt van je behoeften af. De Jordan XXXVI is verkrijgbaar in een low-top en een high-top versie. Elk model heeft zijn eigen unieke look en feel, zoals ingebouwde Zoom bags en een bedekt plaatsysteem. Beide schoenstijlen zijn bovendien licht en hebben geïntegreerde comfortelementen, zoals een flexibele tong met vulling om de druk van de veters op de enkel en voet te verminderen.
De Jordan XXXVI High is beter als je graag bedekking rond de enkel hebt, terwijl de low-top versie van de schoen lichter is en meer bewegingsvrijheid biedt.
Tekst: Korin Miller