Nike trakteert het basketbal met de G.T. Cut 3 op een innovatieve ZoomX foamtechnologie

Nike geeft basketbal innovatieve ZoomX foamtechnologie met de G.T. Cut 3
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Ontdek waarom de G.T. Cut 3 de ultieme basketbalschoen is.
- De G.T. Cut 3 is de eerste Nike basketbalschoen met een middenzool van ZoomX foam, ontworpen om spelers te helpen zich op topsnelheid van hun tegenstander te ontdoen.
- Flywire technologie versterkt het lichte bovenwerk van textiel. Zo wordt de voorvoet omsloten en de stabiliteit bevorderd.
- Deze nieuwste toevoeging aan de serie markeert de introductie van een lager geprijsd model, de G.T. Cut Academy, samen met een kinderlijn voor alle kids (ook kleuters).
De nieuwe G.T. Cut 3 van Nike is een superbasketbalsneaker die speciaal is ontworpen voor buitengewone responsiviteit en grip, met hoge demping zodat je je zo snel mogelijk van je tegenstanders kunt ontdoen. Deze snelheid is te danken aan de middenzool van ZoomX foam. Het is voor het eerst dat een basketbalschoen van Nike hiermee is uitgerust.
Dit is de derde schoen uit de in 2021 uitgebrachte G.T. serie. G.T. staat voor 'Greater Than'. Nike Greater Than is een serie basketbalschoenen die zich elk richten op een specifiek aspect van de sport. Elke schoen uit de G.T. serie biedt de mogelijkheid snel te wenden, te rennen en te springen, en helpt spelers om hun prestatie op cruciale punten te verhogen.
Om het ZoomX foam geschikt te maken voor een basketbalschoen moest de G.T. Cut 3 de responsiviteit van het foam integreren en de schoen een goed contact met de vloer geven. Het resultaat is een sneaker die lichter aanvoelt en responsiever is dan zijn voorgangers, de G.T. Cut 2 en de Air Zoom G.T. Cut.
Als je snelle wendingen maakt op het veld, heb je een schoen nodig die niet alleen krachtig is, maar ook stabiel. Daarom werd de schoen ontworpen met een licht bovenwerk van textiel, versterkt met Flywire technologie om je voorvoet goed te omsluiten. Om de stabiliteit van de G.T. Cut 3 verder te verbeteren, is aan de zijkant een TPU-component toegevoegd die het zijvlak van de schoen omwikkelt. De buitenzool heeft aangepaste pods met een visgraatpatroon. Dit patroon is ontwikkeld op basis van drukverdeling, zodat je precies daar grip krijgt waar je het nodig hebt.
Seattle Storm guard Jewell Loyd kan beamen hoe de schoen haar prestaties op het veld naar een hoger niveau tilt. "De G.T. Cut 3 verbetert mijn vermogen om abrupt te stoppen en geeft me die snelle eerste stap, die altijd een onderdeel van mijn spel is geweest", zegt Loyd. "Ik ben niet de langste, maar mijn vermogen om sneller op plekken te komen dan de verdediging helpt me om te schieten wanneer ik dat wil en stelt me in staat verdedigend te spelen wanneer dat nodig is, waardoor ik mijn spel naar een hoger niveau kan tillen."
Bij de ontwikkeling van deze nieuwste versie van de G.T. Cut serie hielden ontwerpers inclusiviteit in het achterhoofd. Voor het eerst produceerde Nike een G.T. model voor een lagere prijs. Net als de G.T. Cut 3 is de G.T. Cut Academy een high-performance schoen gericht op comfort, grip en stijl. De schoen heeft een Zoom Air unit in de voorvoet, Renew foam en een traditioneel visgraatpatroon voor grip, waardoor de schoen geschikt is voor basketballers op velden met verschillende ondergronden.
De G.T. Cut 3 jongerenlijn biedt modellen voor zowel oudere als jongere kids. De kenmerken van deze lijn zijn vergelijkbaar met die van de G.T. Cut 3 voor volwassenen. De kindermodellen hebben een Cushlon middenzool en een modern visgraatpatroon. Ze zijn ontworpen om jonge spelers een zelfverzekerd, comfortabel en omsloten gevoel te geven terwijl ze naar de basket rennen.
Deze modellen in de Greater Than franchise, voor het eerst onthuld in november 2023, werden uitgebracht in januari 2024 en zijn verkrijgbaar op Nike.com en bij geselecteerde retailers.
Veelgestelde vragen
Waar staat Nike G.T. voor?
De 'G.T.' in de naam staat voor 'Greater Than', een serie basketbalschoenen die Nike in 2021 uitbracht met drie modellen: de Air Zoom G.T. Cut, de Air Zoom G.T. Run en de Air Zoom G.T. Jump. Het doel van de serie is een basketbalschoen te bieden die zich richt op een specifiek aspect van de sport, van draaien tot springen. Dit helpt spelers om hun prestatie op deze aspecten te verbeteren.
Wat is de G.T. Cut 3?
De G.T. Cut 3 is de nieuwste schoen in de Greater Than serie van het merk. Het hoogtepunt van de schoen is de middenzool van ZoomX foam, ontworpen om spelers te helpen zich op hoge snelheid los te maken van hun tegenstander. Hoewel de technologie al in Nike schoenen voor andere sporten werd gebruikt, zoals hardlopen, is de G.T. Cut 3 de eerste Nike basketbalschoen met een middenzool van ZoomX foam.
Valt de maat van de G.T. Cut 3 normaal?
Ja, de G.T. Cut 3 valt normaal uit. De unisex schoen is verkrijgbaar in hele en halve dames- en herenmaten van 36 tot en met 52,5 (damesmaat 53).
Wat is de prijs van de G.T. Cut 3?
De G.T. Cut 3 gaat € 190 kosten.
Wat is de prijs van de G.T. Cut Academy ten opzichte van de G.T. Cut 3?
De G.T. Cut Academy kost € 95.
Wat is de prijs van de G.T. Cut 3 voor kids?
De G.T. Cut 3 voor kids kost € 65 (voor kleuters) tot € 105 (voor oudere kids).
Welke kleurencombinaties zijn er beschikbaar voor de G.T. Cut 3?
De G.T. Cut 3 is verkrijgbaar in vier kleurencombinaties: Summit White/Picante Red/Football Grey/Metallic Silver, Zwart/Vintage Green/Bicoastal/Malachite, Wit/Metallic Silver/Sail/Midnight Navy en Light Bone/Vapor Green/Cargo Khaki/Sail.
Tekst: Erica Brooke Gordon