Nike trakteert het basketbal met de G.T. Cut 3 op een innovatieve ZoomX foamtechnologie

Als je snelle wendingen maakt op het veld, heb je een schoen nodig die niet alleen krachtig is, maar ook stabiel. Daarom werd de schoen ontworpen met een licht bovenwerk van textiel, versterkt met Flywire technologie om je voorvoet goed te omsluiten. Om de stabiliteit van de G.T. Cut 3 verder te verbeteren, is aan de zijkant een TPU-component toegevoegd die het zijvlak van de schoen omwikkelt. De buitenzool heeft aangepaste pods met een visgraatpatroon. Dit patroon is ontwikkeld op basis van drukverdeling, zodat je precies daar grip krijgt waar je het nodig hebt.

Seattle Storm guard Jewell Loyd kan beamen hoe de schoen haar prestaties op het veld naar een hoger niveau tilt. "De G.T. Cut 3 verbetert mijn vermogen om abrupt te stoppen en geeft me die snelle eerste stap, die altijd een onderdeel van mijn spel is geweest", zegt Loyd. "Ik ben niet de langste, maar mijn vermogen om sneller op plekken te komen dan de verdediging helpt me om te schieten wanneer ik dat wil en stelt me in staat verdedigend te spelen wanneer dat nodig is, waardoor ik mijn spel naar een hoger niveau kan tillen."