De volgende sprong in basketbalinnovatie: Air Zoom G.T. Cut 2

In lijn met de innovatieve cultuur van Nike werd de Air Zoom G.T. Cut 2 gelanceerd in het najaar van 2022. Met deze technisch doorontwikkelde schoen konden basketbalspelers hun spel nóg beter maken.

Hij is ontworpen met een nieuw, geavanceerd grippatroon om spelers te helpen scherpe, snelle wendingen te maken op het veld. Met deze schoen streeft Nike ernaar om atleten op topniveau te laten presteren.

"Dankzij onze uitstekende testmiddelen in het Nike Sport Research Lab kunnen we nieuwe sportinzichten ontdekken en de prestaties van atleten tot in de kleinste details bestuderen", zegt Ross Klein, Sr. Creative Director, Nike Performance Footwear.

"Zo kunnen we ervoor zorgen dat Nike schoenen beter zijn dan ooit, of dat nu in basketbal is of in een andere sport. De G.T. serie staat voor het waarmaken van dromen en het verleggen van onze grenzen als mens", zegt Klein.