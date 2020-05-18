Maak je nachten efficiënter
Coaching en voeding
Door Joe Holder
Hoe kom je elke nacht aan je kostbare uren slaap?
De meeste mensen vullen onbewust hun dagen in volgens de zogeheten wet van Parkinson. Die houdt in dat de tijd die het je kost om je werk te doen, langer wordt naarmate er meer tijd aan dat werk kan worden besteed.
Dat betekent vaak dat je dag, of het nu gaat om je werk of om de dingen op je todo-lijst, tot diep in de avonduren kan doorgaan en voordat je het weet ga je veel later naar bed dan je van plan was. Zeker op momenten dat de grens tussen werk en rust vervaagt omdat je thuis bent.
Daarom adviseer ik om een bedtijd in te plannen. Een vaste tijd hebben waarop je je klaarmaakt om naar bed te gaan, is een harde overgang en helpt met het ontwikkelen van een gevoel van 'proactieve urgentie'. Op die manier raak je niet zo snel afgeleid door onbelangrijke dingen of andere projecten.
"Met een vaste eindtijd voor je dag word je veel productiever, strategischer en geconcentreerder."
Joe Holder
Als je bijvoorbeeld een werkmail moet sturen en je hebt er de hele avond voor, kan het zijn dat het je de hele avond kost om die e-mail te sturen, waarbij je steeds wordt afgeleid door spelletjes op je telefoon of programma's op tv.
Maar als je een vaste bedtijd hebt, ga je veel strategischer om met je tijd en zie je dat je net zoveel gedaan krijgt in minder tijd dan gedurende de hele avond.
Ik adviseer een bedtijd van 22.00 of uiterlijk 23.00 uur. Werk terug vanaf die tijd om te zien wanneer je moet opstaan. Zorg ervoor dat je minstens zes uur per nacht slaapt (en dan ook echt slaapt, niet nog je tanden poetsen of even rustig zitten).
Natuurlijk kun je je bedtijd wat eerder plannen of een uitzondering maken als er iets speciaals is, zo lang je er maar naar streeft je bedtijd te halen.
"Kies een tijd om naar bed te gaan en probeer op dat tijdstip echt in bed te liggen, elke avond van de week."
Joe Holder
Je zult merken dat je je je avonden veel strategischer kunt invullen en je dagen veel uitgeruster begint.