Maak je nachten efficiënter

Hoe kom je elke nacht aan je kostbare uren slaap?

De meeste mensen vullen onbewust hun dagen in volgens de zogeheten wet van Parkinson. Die houdt in dat de tijd die het je kost om je werk te doen, langer wordt naarmate er meer tijd aan dat werk kan worden besteed.



Dat betekent vaak dat je dag, of het nu gaat om je werk of om de dingen op je todo-lijst, tot diep in de avonduren kan doorgaan en voordat je het weet ga je veel later naar bed dan je van plan was. Zeker op momenten dat de grens tussen werk en rust vervaagt omdat je thuis bent.



Daarom adviseer ik om een bedtijd in te plannen. Een vaste tijd hebben waarop je je klaarmaakt om naar bed te gaan, is een harde overgang en helpt met het ontwikkelen van een gevoel van 'proactieve urgentie'. Op die manier raak je niet zo snel afgeleid door onbelangrijke dingen of andere projecten.