ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon

Voorjaar 2021: Crater Lake, Oregon

Dit seizoen gaat helemaal over het vinden van iets magisch. Je hoeft maar één blik op Crater Lake in Oregon te werpen om die magie te voelen. Er gaat veel schuil in het diepste meer van Noord-Amerika, maar de spectaculaire blauwachtige kleur trekt direct de aandacht. Voor deze eerste collectie van het nieuwe jaar hebben we op onze intuïtie vertrouwd en zijn we trouw gebleven aan het bekende laagjessysteem dat we zo geweldig vinden. Het GORE-TEX Misery Ridge jack, de Polartec Wolf Tree trui en de PrimaLoft Rope de Dope bodywarmer krijgen een nieuw kleurenpalet, terwijl we de Mountain Fly schoen lager hebben gemaakt. En wacht maar tot je het nieuwste van het ACG assortiment ziet, zoals de Wizard Island hoodie. We zeiden toch dat het magisch was.