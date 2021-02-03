Laatste update: 4 februari 2021

Voorjaar 2021: Crater Lake, Oregon

Dit seizoen gaat helemaal over het vinden van iets magisch. Je hoeft maar één blik op Crater Lake in Oregon te werpen om die magie te voelen. Er gaat veel schuil in het diepste meer van Noord-Amerika, maar de spectaculaire blauwachtige kleur trekt direct de aandacht. Voor deze eerste collectie van het nieuwe jaar hebben we op onze intuïtie vertrouwd en zijn we trouw gebleven aan het bekende laagjessysteem dat we zo geweldig vinden. Het GORE-TEX Misery Ridge jack, de Polartec Wolf Tree trui en de PrimaLoft Rope de Dope bodywarmer krijgen een nieuw kleurenpalet, terwijl we de Mountain Fly schoen lager hebben gemaakt. En wacht maar tot je het nieuwste van het ACG assortiment ziet, zoals de Wizard Island hoodie. We zeiden toch dat het magisch was.

Shop de collectie
1/3
ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon
2/3
ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon
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ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon

Headgear — ACG Tailwind pet; Droge buitenlaag — Rope De Dope Mazama bodywarmer voor dames; Onderkleding — Wolf Tree Polartec damestop met ronde hals; Broeken — Cargobroek voor dames; Schoenen — Air Nasu GORE-TEX

ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon

Headgear — ACG Tailwind pet; Droge buitenlaag — Rope De Dope Mazama bodywarmer voor dames; Onderkleding — Wolf Tree Polartec damestop met ronde hals; Broeken — Cargobroek voor dames; Schoenen — Air Nasu GORE-TEX

ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon
1/3
ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon
2/3
ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon
3/3
ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon
ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon

Headgear — ACG hoofdband; Droge buitenlaag — Misery Ridge GORE-TEX damesjack; Schoenen — Nasu GORE-TEX

Headgear — ACG hoofdband; Droge buitenlaag — Misery Ridge GORE-TEX damesjack; Schoenen — Nasu GORE-TEX

ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon
1/3
ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon
2/3
ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon
3/3
ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon
ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon

Droge buitenlaag — Rope De Dope bodywarmer voor heren; Warme tussenlaag — Wolf Tree herentrui; Broeken — Gewatteerde Rope De Dope omkeerbare effen damesrok; Trailbroek voor heren; Schoenen — Mountain Fly Low GORE-TEX

Droge buitenlaag — Rope De Dope bodywarmer voor heren; Warme tussenlaag — Wolf Tree herentrui; Broeken — Gewatteerde Rope De Dope omkeerbare effen damesrok; Trailbroek voor heren; Schoenen — Mountain Fly Low GORE-TEX

ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon
1/3
ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon
2/3
ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon
3/3
ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon
ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon

Droge buitenlaag — Misery Ridge GORE-TEX herenjack; Warme tussenlaag — Wolf Tree herentrui; Broeken — Cargobroek; Schoenen — Mountain Fly Low GORE-TEX

Shop ACG

Droge buitenlaag — Misery Ridge GORE-TEX herenjack; Warme tussenlaag — Wolf Tree herentrui; Broeken — Cargobroek; Schoenen — Mountain Fly Low GORE-TEX

Shop ACG
ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon
ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon
ACG Spring 2021: Crater Lake, Oregon

Voor het eerst gepubliceerd: 3 februari 2021

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