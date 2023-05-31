Welk seizoen het ook is, wandelen is een sport die het hele jaar beoefend wordt en waar veel mensen van houden.

Wandelen in ruiger gebied waarbij de nadruk wat meer op techniek ligt, wordt ook wel 'hiken' genoemd, maar daarbij hoef je heus niet meteen te denken aan een onherbergzame trail met steile klimmen, nauwe zigzagpaadjes en rotsachtig terrein. Of je nu een ervaren hiker bent, het liefst een met bordjes afgebakende wandelroute loopt, of graag de ene dag over een geplaveid pad loopt en de volgende dag van de gebaande weg af gaat, kwalitatieve gear is iets wat elke wandelaar nodig heeft.

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Kijk in je zoektocht naar je uitrusting voor je wandeltochten uit naar performancegear die je droog en comfortabel houdt en beschermt tegen weersinvloeden. En uiteraard wil je dat het er goed uitziet. Want wandelkleding mag best wel stijlvol zijn (inderdaad, gorpcore).