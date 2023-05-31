Wat trek je aan voor een wandeltocht in elk seizoen (en bij elk weer)
Stylingtips
Jouw gids voor een tocht in stijl.
Welk seizoen het ook is, wandelen is een sport die het hele jaar beoefend wordt en waar veel mensen van houden.
Wandelen in ruiger gebied waarbij de nadruk wat meer op techniek ligt, wordt ook wel 'hiken' genoemd, maar daarbij hoef je heus niet meteen te denken aan een onherbergzame trail met steile klimmen, nauwe zigzagpaadjes en rotsachtig terrein. Of je nu een ervaren hiker bent, het liefst een met bordjes afgebakende wandelroute loopt, of graag de ene dag over een geplaveid pad loopt en de volgende dag van de gebaande weg af gaat, kwalitatieve gear is iets wat elke wandelaar nodig heeft.
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Kijk in je zoektocht naar je uitrusting voor je wandeltochten uit naar performancegear die je droog en comfortabel houdt en beschermt tegen weersinvloeden. En uiteraard wil je dat het er goed uitziet. Want wandelkleding mag best wel stijlvol zijn (inderdaad, gorpcore).
Zo kies je de juiste materialen voor je wandeloutfits
Er zijn een paar belangrijke verschillen tussen een goede wandeloutfit en de andere activewear in je kledingkast, en het begint allemaal met het materiaal.
Thermoregulerende materialen (van wol tot synthetische vezels zoals gerecycled polyester) zijn een must. Zulke materialen voeren zweet af van je huid om je lichaamstemperatuur constant te houden, zoals Nike Dri-FIT artikelen, die zijn gemaakt om vocht af te voeren voor snellere verdamping.
Kleed je ook naar de weersomstandigheden. Stel bescherming tegen de zon voorop door donkere kleuren te dragen of materialen die uv-bescherming bieden. Als het gaat regenen of sneeuwen voorkomt waterafstotende outerwear dat vocht in je kleren trekt. Goede isolatie is belangrijk om warm en comfortabel te blijven bij koud weer. In de Nike ACG collectie kun je naar hartenlust de wijde wereld in trekken terwijl je beschermd bent tegen weer en wind en lekker warm blijft.
Zo stel je een wandeloutfit samen
Bewegingsvrijheid is het sleutelwoord wat betreft design en pasvorm. Kies voor ruimvallende kleding met stretch in vier richtingen, die met je meebeweegt terwijl je je een weg door de natuur baant. Als je daarmee bezig bent, wil er nog wel eens wat aan je kleren blijven hangen en bestaat het risico op scheuren, wat stevigheid dus ook een vereiste maakt. Voor je er erg in hebt, kunnen boomtakken, dichte struikgewassen en nog veel meer delicate materialen aan flarden hebben gescheurd, dus ga voor stevige kledingstukken die tegen een stootje kunnen.
Er bestaat een beproefde methode voor het samenstellen van een functionele en stijlvolle wandeloutfit. Hiervoor kijk je naar designs en de verhoudingen ertussen: een iets nauwsluitendere top gaat goed samen met een ruimvallende wandelbroek of ruime shorts, en omgekeerd. Wandelleggings contrasteren mooi met een ruimvallender T-shirt, fleece vest of oversized trui. Laagjes zijn essentieel, dus denk ook na over hoe je onderweg makkelijk een tussen- of bovenlaag erbij aan- of uittrekt.
Als je kleding niet al te kleurrijk is, kun je alsnog voor een vleugje kleur gaan met je schoenen, sokken, headgear, zonnebril of tas. Tip: neutrale kleuren zijn bijna altijd veelzijdiger dan felle tinten rood, geel en groen. Wil je er graag uit springen in de natuur, kies dan voor kleurblokken of een dynamische monochrome look.
Je weet nu wat je staat te doen om in stijl de wildernis in te gaan, dus scrol snel verder voor vijf wandeloutfits voor verschillende seizoenen en omstandigheden. Ook geven we tips voor schoenen en gear. Veel plezier!
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Nike wandeloutfits voor elk seizoen
1.Wandeloutfit voor de zomer
De ideale wandeloutfit voor de zomer houdt je koel en beschermt je. Begin met een vochtafvoerende top — Nike Dri-FIT tops zijn gemaakt met zijdezacht materiaal van gerecycled polyester en zijn ventilerend — en een luchtige broek, zoals waterafstotende nylon shorts.
Kies voor een vrolijke, speelse look met kleuren die bij het seizoen passen en vergeet daarbij je accessoires niet, zoals trailsneakers en je zonnebril. Overweeg eens een onverwachte combinatie van zowel felle als gedempte kleuren.
2.Wandeloutfit voor de herfst
Omarm herfstkleuren en knusse laagjes voor een herfsthike door een bontgekleurd najaarslandschap. Een basislaag met lange mouwen is een veelzijdig startpunt voor je outfit. Kies ook nu weer voor een uitvoering met zweetafvoerend materiaal dat helpt om je lichaamstemperatuur te reguleren. Voor eronder is een ondersteunende legging met zakken een praktische keus. Perfect voor kleine snacks, je telefoon en extra zonnebrandcrème (het hele jaar door een must).
Trek er vervolgens een sportieve hoodie bij aan. Overweeg er een met Nike Therma-FIT technologie, want dat helpt je lichaamstemperatuur te reguleren, zodat je het lekker warm houdt als het buiten wat kouder is, op de trail en in de bergen. Maak de look af met sneakers die je enkels omsluiten voor extra bescherming en warmte en die je de grip van GORE-TEX brengen.
3.Wandeloutfit voor de lente
Al laten de eerste bloemen zich voorzichtig zien en breekt de zon door, in de lente kan het fris zijn op de trail. En dan zijn middelzware items je beste vriend. Je kunt een shirt met korte of lange mouwen dragen, maar neem er een warme laag bij mee, want die maakt het verschil. Nike Polartec fleece is een van de materialen die bij uitstek geschikt is voor al je wandelavonturen. Het droogt snel en is zeer ventilerend, waardoor je er comfortabel bij loopt in allerlei verschillende weersomstandigheden, van harde wind tot ochtendbriesje.
Een ruime, maar niet té ruime, zweetafvoerende broek biedt je bewegingsvrijheid, zonder dat overtollig materiaal je in de weg zit. En het ziet er goed uit. Kleurrijke trailschoenen en -sokken zijn een speelse manier om je outfit af te maken en diverse kleurencombinaties moeiteloos samen te brengen.
4.Wandeloutfit voor de winter
Koud weer hoeft geen streep te zetten door je wandeltochten. Trotseer de barre kou met geïsoleerde kleding die geschikt is voor lage temperaturen, zoals broeken gemaakt met Nike ACG Polartec materiaal, een duurzame keuze van 100% gerecycled polyester.
Een warm, opvouwbaar, licht en waterdicht shelljack zit aangenaam over een zweetafvoerende top met lange mouwen. Kies voor een uitvoering met een volledige rits, zodat je het jack kunt openritsen voor extra ventilatie als je het warm begint te krijgen op de trail. Draag er een beanie bij, die houdt de warmte vast en beschermt tegelijkertijd je oren.
5.Wandeloutfit voor kids
Steek de kids in een schattige, kleurrijke en beschermende wandeloutfit met laagjes. Begin met een vochtafvoerend T-shirt met lange mouwen en trek er in koudere omstandigheden een waterbestendig shelljack bij aan. Uitvoeringen met PrimaLoft isolatie houden ze warm.
Een ruimvallende, zachte broek met zakken is leuk en functioneel (want in de zakken kunnen ze de schatten kwijt die ze onderweg vinden. Uiteraard is geen look echt af zonder wandelboots. Hun voeten zijn beschermd en klaar voor de trail door eigenschappen als stevige zolen met goede grip, rubberen overlays, vulling rondom de enkel en zachte foam inlegzolen.
6.Schoenen en overige gear
De beste wandelschoenen hebben dezelfde eigenschappen als je favoriete sportschoenen, zoals een ondersteunende pasvorm en comfortabele foam inlegzolen. Dan zijn er nog trailspecifieke eigenschappen, zoals extra ondersteuning bij de enkel, een buitenzool met goede grip en waterdicht GORE-TEX materiaal om je voeten droog te houden in natte weersomstandigheden. Er is ook keuze uit designs speciaal gemaakt voor het water, van slippers tot geweven instappers, die ondiepe stroompjes oversteken makkelijker en comfortabeler maken.
Andere gear en accessoires zoals trailsokken, headgear en tassen dragen allemaal bij aan een goede wandeling. Net als met wandelkleding kun je het best kiezen voor lichte, stevige, vochtafvoerende en waterdichte uitvoeringen. Het draait allemaal om de meeste bescherming met het minste gewicht.
Wat je beter niet kunt dragen
Vermijd te strakke kleding waarin je niet vrij kunt bewegen. Maar je wilt ook geen té ruimvallende kleding dragen, want daarmee riskeer je struikelpartijen en takken en dergelijke die aan je kleding blijven haken. Draag ook geen kleding waarin veel huid wordt blootgesteld aan de zon of het weer. Wil je dit toch, neem dan een beschermende laag mee.
Dunne materialen en katoen zijn ook geen geschikte keuze. Kleding uit de eerste categorie zal snel kapotgaan, en katoen absorbeert zweet en kan je thermoregulatie negatief beïnvloeden.
Tekst: Laura Lajiness Kaupke