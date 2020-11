Hoe je jezelf aanspoort om je doelen te behalen

Het is slechts één voorbeeld van hoe je zonder het te weten regelmatig op subtiele maar strategische wijze wordt verleid. Het is iets wat experts 'nudging' noemen. Het staat er los van of die keuze goed of slecht is. Je kunt 'nudging' namelijk ook inzetten om actief gezondere keuzes te maken.



“Zelf-'nudging' maakt je ervan bewust van hoe vaak hele kleine dingen je gedrag beïnvloeden, zodat je vervolgens de teugels weer kunt terugpakken," aldus Samuli Reijula, docent theoretische filosofie aan de universiteit van Helsinki, Finland. Reijula is mede-auteur van een onderzoek naar dit fenomeen dat in het blad Behavioural Public Policy verscheen. Het gaat er niet om dat je jezelf allerlei beperkingen oplegt. “Het gaat erom dat je de dingen die je wel wilt doen gemakkelijker maakt en de dingen die je niet wilt doen moeilijker, en dat je waar nodig weerstand inbouwt of juist wegneemt”, aldus Reijula.



“Verleidingen vermijden op pure wilskracht is doodvermoeiend," aldus Reijula. Bij tegenstrijdige impulsen, bijvoorbeeld als we snoep willen maar ook vinden dat we minder suiker moeten eten, maken we niet altijd de beste keuze. (En het kost nogal wat energie om die innerlijke strijd te voeren.) "Wat je wel kunt doen, is vooruit plannen," aldus Reijula. "Zo voorkom je die onnodige strijd en heb je vaak meer succes.