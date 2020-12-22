Hoe je jezelf aanspoort om je doelen te behalen

Jezelf de weg naar succes op sturen
Coaching
Door dit soort doelbewuste trucjes te gebruiken, keer je automatisch gezondere keuzes maken, zelfs wanneer je in de verleiding komt om dat even niet te doen.
Er zit een doordacht systeem achter de indeling van een supermarkt. De chipsaanbieding staat er bij binnenkomst zodat je meteen maar twee zakken meeneemt, want wat je als eerste ziet, heeft volgens voedselpsychologen veel invloed op wat je koopt. Die lekkere reep op ooghoogte bij de kassa? Zelfde laken een pak.
Het is slechts één voorbeeld van hoe je zonder het te weten regelmatig op subtiele maar strategische wijze wordt verleid. Het is iets wat experts 'nudging' noemen. Het staat er los van of die keuze goed of slecht is. Je kunt 'nudging' namelijk ook inzetten om actief gezondere keuzes te maken.
“Zelf-'nudging' maakt je ervan bewust van hoe vaak hele kleine dingen je gedrag beïnvloeden, zodat je vervolgens de teugels weer kunt terugpakken," aldus Samuli Reijula, docent theoretische filosofie aan de universiteit van Helsinki, Finland. Reijula is mede-auteur van een onderzoek naar dit fenomeen dat in het blad Behavioural Public Policy verscheen. Het gaat er niet om dat je jezelf allerlei beperkingen oplegt. “Het gaat erom dat je de dingen die je wel wilt doen gemakkelijker maakt en de dingen die je niet wilt doen moeilijker, en dat je waar nodig weerstand inbouwt of juist wegneemt”, aldus Reijula.
“Verleidingen vermijden op pure wilskracht is doodvermoeiend," aldus Reijula. Bij tegenstrijdige impulsen, bijvoorbeeld als we snoep willen maar ook vinden dat we minder suiker moeten eten, maken we niet altijd de beste keuze. (En het kost nogal wat energie om die innerlijke strijd te voeren.) "Wat je wel kunt doen, is vooruit plannen," aldus Reijula. "Zo voorkom je die onnodige strijd en heb je vaak meer succes.
"Zelf-'nudging' maakt je ervan bewust van hoe vaak hele kleine dingen je gedrag beïnvloeden, zodat je vervolgens de teugels weer kunt terugpakken."
Samuli Reijula
Oefenen met 'nudging' is vrij eenvoudig. Hier zijn een paar tips van experts.
- Schrijf een briefje voor jezelf.
Laat berichtjes voor jezelf achter waar je die kunt zien liggen. Schrijf to do-lijstjes en stel herinneringen in op je telefoon. Kun je iets niet goed onder woorden brengen, gebruik dan een afbeelding. Zo kun je op de koelkast een plaatje plakken van eiwitrijke voeding en de impact die dat voedingsmiddel heeft op het milieu. Hiermee motiveer je jezelf om je dagelijkse vlees- en zuivelinname te beperken, aldus Reijula, en Ralph Hertwig, mede-auteur van het onderzoek en directeur van het Center for Adaptive Rationality van het Max Planck-instituut voor menselijke ontwikkeling in Berlijn. (Hé, als het maar werkt, toch?)
Je kunt ook, net als Hertwig, je yogamat of sportkleding 's avond naast je bed leggen om jezelf te motiveren 's ochtends met een work-out te beginnen. Eenvoudige hints als deze hebben een aanmoedigende werking aan omdat je dan letterlijk ziet wat je van plan was. Zie je bijvoorbeeld je briefje waarop je het effect op het milieu van kaas hebt geschreven, dan pak je misschien wel groente als tussendoortje.
- Gooi je gedachten om.
Denk aan de gevolgen op lange termijn om op korte termijn een betere beslissing te nemen, aldus Reijula. Stel dat je ‘s ochtends wilt hardlopen, maar het regent als je wakker wordt. Kies je tussen blijven liggen of sporten, dan kies je vaker voor je bed. Maar als je je beslissing op een andere manier bekijkt, wordt het een keuze tussen je een hele dag fitter voelen of juist vermoeider. Of denk eraan dat als je nu besluit om wel in de regen te gaan hardlopen, het bij een volgende regenbui misschien gemakkelijker is om er ook voor te kiezen om te sporten.
- Maak het jezelf moeilijk.
Door iets lastiger te maken, maak je het minder aantrekkelijk. Door voedsel iets meer uit zicht op te bergen en er lastiger bij te kunnen, pak je het echt minder snel, aldus Reijula. Snacks bewaar je dus achter in een kast, en gezonde hapjes vooraan. Zo ontzeg je jezelf niets, aldus Reijula, je zorgt er juist voor dat je niet gedachteloos of uit gewoonte iets ongezonds pakt. De moeite die je dan moet doen om toch te snacken, draagt hieraan bij.
Bestel je vaak iets ongezonds? Verwijder dan je bestelapps. Zo kies je minder snel voor een snelle hap, omdat je dan eerst de drempel over moet van de app opnieuw installeren en weer in moeten loggen (en dat wachtwoord vergeet je toch altijd).
Het mooiste van 'nudging': hoe vaker je het doet, hoe meer resultaat het heeft en hoe makkelijker het wordt om op het goede pad te blijven. Schrijf dus snel op een briefje dat je aan nudging gaat doen. Misschien een beetje gek om jezelf te 'nudgen' om te gaan 'nudgen', maar het is het zeker waard.