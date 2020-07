Je kids motiveren om te bewegen

Daarna kun je de routine verder zelf opbouwen. Na een paar weken regelmatig bewegen, kun je vragen stellen zoals 'Hoe voelt je lichaam?' of 'Wat kan je lichaam doen wat je niet had verwacht?' stelt Cutaia voor. Op deze manier stimuleer je kids om een gezonde relatie met hun lichaam te hebben — daarna zou het vanzelf moeten gaan. "Laat de biologie het werk voor je doen. Je hoeft het niet af te dwingen," zegt ze. "Wanneer kids genoeg beweging krijgen, beseffen ze dat het goed voor ze is. We zijn nou eenmaal gemaakt om te bewegen."



Misschien lijkt het je een goed idee om je kids uit te leggen wat de voordelen van sport zijn, maar het is waarschijnlijk beter om niet over het biologische aspect te beginnen. "Volwassenen doen vaak iets met een wetenschappelijke reden, terwijl kids over het algemeen meer worden gestimuleerd wanneer een verhaal een 'waarom' heeft," vertelt Nike Master Trainer Brian Nunez.



Vertel je kids bijvoorbeeld niet dat ze sterke, gespierde benen zullen krijgen van squat jumps, maar leg uit dat een hongerige kikker snelle, sterke benen nodig heeft om over een vijver heen te springen, zodat hij meer vliegen kan vangen — en dat hij steeds sneller wordt door zijn sprongen te oefenen. Of vertel ze bij een snelheidsoefening, zoals jumping jacks, dat hun favoriete danser of basketballer zo snel kan bewegen dankzij oefeningen zoals deze.



Wanneer je sport uitlegt op een manier die ze begrijpen en boeiend vinden, is de kans veel groter dat ze willen bewegen en het leuk vinden.