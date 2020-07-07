Je kids motiveren om te bewegen
Coaching
Door Nike Training
Je kunt je kids niet zomaar overhalen om te sporten, je moet het ook leuk voor ze maken.
Inspireer je kids om elke dag te bewegen door leuke dingen met ze te doen zodat ze de smaak te pakken krijgen. We hebben een aantal tips om je kids vragen te stellen waardoor ze zullen merken en begrijpen dat ze zich beter voelen door te bewegen.
Je kids ervan bewust maken dat bewegen ook leuk kan zijn is slechts het begin. De volgende stap? Ervoor zorgen dat ze beweging belangrijk vinden, zodat ze het zelf willen doen.
"Je kunt kids, net zoals volwassenen, niet dwingen om iets te voelen," zegt Diana Cutaia, oprichter van Coaching Peace Consulting, die samenwerkt met het Social and Community Impact team van Nike. "Je kunt ze echter wel de mogelijkheid geven om na te denken over hun gevoelens, zodat ze zelf tot conclusies kunnen komen."
Doe vijf dagen achter elkaar samen met je kind een work-out in ons Fitness Adventure met Brian en Bella Nunez of een andere intensieve activiteit (zoals tikkertje in de tuin). Stel je kind elke ochtend een paar vragen over hoe hij of zij zich voelt, suggereert Cutaia. Bijvoorbeeld: 'Wat voelt er anders vandaag? Heb je meer energie? Heb je beter geslapen? Wil je meer activiteiten zoals deze doen?' Zulke vragen helpen je kind gevoelens en effecten op te merken die hen anders misschien niet zouden opvallen, zonder ze het gevoel te geven dat je ze hebt 'overgehaald'.
"Volwassenen doen vaak iets met een wetenschappelijke reden, terwijl kids over het algemeen meer worden gestimuleerd wanneer een verhaal een 'waarom' heeft"
Brian Nunez, Nike Master Trainer
Daarna kun je de routine verder zelf opbouwen. Na een paar weken regelmatig bewegen, kun je vragen stellen zoals 'Hoe voelt je lichaam?' of 'Wat kan je lichaam doen wat je niet had verwacht?' stelt Cutaia voor. Op deze manier stimuleer je kids om een gezonde relatie met hun lichaam te hebben — daarna zou het vanzelf moeten gaan. "Laat de biologie het werk voor je doen. Je hoeft het niet af te dwingen," zegt ze. "Wanneer kids genoeg beweging krijgen, beseffen ze dat het goed voor ze is. We zijn nou eenmaal gemaakt om te bewegen."
Misschien lijkt het je een goed idee om je kids uit te leggen wat de voordelen van sport zijn, maar het is waarschijnlijk beter om niet over het biologische aspect te beginnen. "Volwassenen doen vaak iets met een wetenschappelijke reden, terwijl kids over het algemeen meer worden gestimuleerd wanneer een verhaal een 'waarom' heeft," vertelt Nike Master Trainer Brian Nunez.
Vertel je kids bijvoorbeeld niet dat ze sterke, gespierde benen zullen krijgen van squat jumps, maar leg uit dat een hongerige kikker snelle, sterke benen nodig heeft om over een vijver heen te springen, zodat hij meer vliegen kan vangen — en dat hij steeds sneller wordt door zijn sprongen te oefenen. Of vertel ze bij een snelheidsoefening, zoals jumping jacks, dat hun favoriete danser of basketballer zo snel kan bewegen dankzij oefeningen zoals deze.
Wanneer je sport uitlegt op een manier die ze begrijpen en boeiend vinden, is de kans veel groter dat ze willen bewegen en het leuk vinden.
Daarna kun je de routine verder zelf opbouwen. Na een paar weken regelmatig bewegen, kun je vragen stellen zoals 'Hoe voelt je lichaam?' of 'Wat kan je lichaam doen wat je niet had verwacht?' stelt Cutaia voor. Op deze manier stimuleer je kids om een gezonde relatie met hun lichaam te hebben — daarna zou het vanzelf moeten gaan. "Laat de biologie het werk voor je doen. Je hoeft het niet af te dwingen," zegt ze. "Wanneer kids genoeg beweging krijgen, beseffen ze dat het goed voor ze is. We zijn nou eenmaal gemaakt om te bewegen."
Misschien lijkt het je een goed idee om je kids uit te leggen wat de voordelen van sport zijn, maar het is waarschijnlijk beter om niet over het biologische aspect te beginnen. "Volwassenen doen vaak iets met een wetenschappelijke reden, terwijl kids over het algemeen meer worden gestimuleerd wanneer een verhaal een 'waarom' heeft," vertelt Nike Master Trainer Brian Nunez.
Vertel je kids bijvoorbeeld niet dat ze sterke, gespierde benen zullen krijgen van squat jumps, maar leg uit dat een hongerige kikker snelle, sterke benen nodig heeft om over een vijver heen te springen, zodat hij meer vliegen kan vangen — en dat hij steeds sneller wordt door zijn sprongen te oefenen. Of vertel ze bij een snelheidsoefening, zoals jumping jacks, dat hun favoriete danser of basketballer zo snel kan bewegen dankzij oefeningen zoals deze.
Wanneer je sport uitlegt op een manier die ze begrijpen en boeiend vinden, is de kans veel groter dat ze willen bewegen en het leuk vinden.