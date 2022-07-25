Wat is kinesiotape en hoe gebruik je het?

Wanneer kinesiotape aan je huid trekt, ontstaat er een hele kleine ruimte tussen je huid en de weefsels die er vlak onder liggen. Dat helpt niet alleen bij een betere bloed- en lymfecirculatie, zoals Kennedy beschrijft, maar het geeft je gewrichten ook meer ruimte om te bewegen.

Uit een onderzoek bleek bijvoorbeeld dat tape rond de knie de ruimte van het patellofemorale gewricht (het gewricht tussen knieschijf en dijbeen) kan vergroten. Ook al is de ruimte klein, kan dat toch voldoende zijn om gewrichtsirritatie bij beweging te verminderen.

Er is ook een mentale component volgens Kennedy. Kinesiotape geeft een bepaald lichaamsdeel het gevoel van extra steun, of dat nu je enkel, knie of iets anders is. Ook al zal het niet veranderen hoe je beweegt, de sensatie van tape rond een gewricht kan je het gevoel geven dat je net wat extra stabiliteit hebt, zegt Kennedy.

In haar praktijk gebruikt Kennedy vaak K-tape voor spierblessures zoals spierverrekkingen van graad 1 (lichte schade met minimaal verlies van kracht en beweging) in kuiten, hamstrings en dijspieren. Ze heeft ook ontdekt dat het goed werkt bij hardlopers die tijdens duurlopen of wedstrijden last hebben van spiervermoeidheid en beenkrampen.

De tape is ook handig bij het opnieuw trainen van verzwakte of onevenwichtige spieren. Zo werd in een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek uit 2017 gekeken naar deelnemers met een voorovergebogen houding van het hoofd, die druk op de halswervelkolom kan veroorzaken. De resultaten toonden verbeteringen in de positie van het hoofd wanneer de tape op hun nek en bovenrug werd gebruikt.