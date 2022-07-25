Wat is kinesiotape en hoe gebruik je het?
Gezondheid en wellness
Het is je misschien wel opgevallen dat atleten hun enkels, knieën of schouders soms hebben ingetapet. Maar waarom is dat eigenlijk en moet je het zelf ook eens proberen?
Als je wel eens een blessure hebt gehad, een fysiotherapeut hebt bezocht of zelfs alleen maar naar een professionele wedstrijd of race hebt gekeken, heb je misschien kinesiotape gezien: die populaire stroken tape die op atleten van alle sporten geplakt zitten.
Waarom is de tape zo populair? "De magie van K-tape zit in de elastische structuur", zegt Alina Kennedy, C.S.C.S, gecertificeerd hardloopcoach en fysiotherapeute. "Als je het opplakt, rek je de tape uit, waardoor hij eenmaal opgeplakt iets terugtrekt en rimpels in de huid veroorzaakt. De theorie is dat als de huid samentrekt, de bloed- en lymfecirculatie eronder toeneemt. Dat is goed voor blessures, want het brengt een betere genezing en sneller herstel op gang."
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Zo werkt kinesiotape
Wanneer kinesiotape aan je huid trekt, ontstaat er een hele kleine ruimte tussen je huid en de weefsels die er vlak onder liggen. Dat helpt niet alleen bij een betere bloed- en lymfecirculatie, zoals Kennedy beschrijft, maar het geeft je gewrichten ook meer ruimte om te bewegen.
Uit een onderzoek bleek bijvoorbeeld dat tape rond de knie de ruimte van het patellofemorale gewricht (het gewricht tussen knieschijf en dijbeen) kan vergroten. Ook al is de ruimte klein, kan dat toch voldoende zijn om gewrichtsirritatie bij beweging te verminderen.
Er is ook een mentale component volgens Kennedy. Kinesiotape geeft een bepaald lichaamsdeel het gevoel van extra steun, of dat nu je enkel, knie of iets anders is. Ook al zal het niet veranderen hoe je beweegt, de sensatie van tape rond een gewricht kan je het gevoel geven dat je net wat extra stabiliteit hebt, zegt Kennedy.
In haar praktijk gebruikt Kennedy vaak K-tape voor spierblessures zoals spierverrekkingen van graad 1 (lichte schade met minimaal verlies van kracht en beweging) in kuiten, hamstrings en dijspieren. Ze heeft ook ontdekt dat het goed werkt bij hardlopers die tijdens duurlopen of wedstrijden last hebben van spiervermoeidheid en beenkrampen.
De tape is ook handig bij het opnieuw trainen van verzwakte of onevenwichtige spieren. Zo werd in een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek uit 2017 gekeken naar deelnemers met een voorovergebogen houding van het hoofd, die druk op de halswervelkolom kan veroorzaken. De resultaten toonden verbeteringen in de positie van het hoofd wanneer de tape op hun nek en bovenrug werd gebruikt.
3 tips voor het gebruik van kinesiotape
Zelfs als je geen pijn hebt, kan het nuttig zijn eerst een professional te vragen de tape aan te brengen, zegt Whitney Heins, gecertificeerd hardloopcoach en oprichtster van hardloopcommunity The Mother Runners. Zo krijg je advies over plaatsing en gedetailleerde instructies waardoor je het gemakkelijker zelf kunt aanbrengen.
Als je de tape wilt gebruiken voor een grote wedstrijd of een race, stelt Heins voor om het een dag of twee voor het evenement door een erkende vakman te laten aanbrengen. De tape zal dagen later nog steeds op zijn plaats zitten, en je weet hoe je het opnieuw moet aanbrengen als dat nodig is.
Wat je doel of behoefte ook is, bij het aanbrengen van K-tape moeten deze richtlijnen gevolgd worden:
- Maak de plek eerst schoon, dep dan met ontsmettingsalcohol en laat drogen. Zo blijft de tape beter en langer plakken.
- Wikkel het middelste deel van de tape rond de beoogde plaats, vooral als er een lichte spierblessure is. Dit is het gedeelte van de tape dat de meeste rek heeft. Bij een overbelaste kuit zal bijvoorbeeld het midden van de tape de achterkant van je onderbeen moeten bedekken.
- Zorg ervoor dat er geen rek zit in de uiteinden van de tape. In principe moet het middelste, rekbare deel omgeven zijn door stevige randen.
En onthoud: "Hoewel het helpt bij het beheersen van pijn bij sommige atleten, is het beslist geen behandeling en zal het geen enkele verwonding 'verhelpen'", aldus Kennedy. "Ik zou je aanraden om, als je pijn hebt, je blessure te laten beoordelen door een fysiotherapeut of sportarts voordat je K-tape gebruikt."
Een knie tapen
Kijk naar een willekeurige startlijn bij een wedstrijd, en je ziet verschillende manieren om een knie in te tapen, want er is niet één 'juiste' manier, zegt Kennedy. Probeer uit wat voor jou het stabielst aanvoelt en werk samen met een fysiotherapeut om te bepalen welke toepassing het beste aan je behoeften voldoet.
De gemakkelijkste methode is om voorgesneden kinesiotape te kopen, speciaal voor de knie. Dit heet een Y-strip, want het lijkt op een extra breed stuk tape dat in het midden gedeeltelijk is doorgeknipt.
- Begin ongeveer 8 tot 10 centimeter boven de knie met plakken.
- Breng de tape naar beneden aan met de spleet over de knieschijf, zodat die bloot komt te liggen als de tape aan weerszijden loopt.
- Afhankelijk van het merk, heeft de tape ofwel één strook onder de knieschijf, ofwel gaat hij verder als twee stukken die elkaar achter de knie kruisen. Dit helpt bij de stabiliteit, zegt Kennedy.
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Een enkel tapen
Als je stijfheid, lichte pijn, of instabiliteit in je enkel hebt, kan tapen helpen, zegt Kennedy, zolang er geen sprake is van een werkelijke blessure. Dit zijn de stappen voor het tapen:
- Begin aan de buitenkant van je been, ongeveer 10 tot 15 centimeter boven de enkel.
- Span de tape over de hak, alsof je je voet in een stijgbeugel zet.
- Trek de tape naar de andere kant, over het binnenste deel van de hak.
- Breng nog een stukje tape aan op de achterkant van de voet, met het midden op de achillespees.
- Wikkel de tape om de enkel. De tape moet strak genoeg zitten zodat de enkel kan bewegen en toch ondersteund voelt.
Hoewel dit dezelfde manier is waarop je een verstuikte enkel zou tapen om hem stabiel te houden terwijl hij geneest, wil dat nog niet zeggen dat je klaar bent om je sport weer op te pakken omdat je de tape opgeplakt hebt. De tape is bedoeld voor gewrichtsmobiliteit terwijl je beter wordt, niet om meteen weer in actie te kunnen komen. Dit geldt voor elk soort blessure, ook voor een scheur in je meniscus of schouderpees.
Informeer bij je arts naar de termijn waarop je weer kunt gaan sporten als je een verstuiking, verrekking, of andere blessure hebt.
Tekst: Elizabeth Millard
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