Hoe je met overheersende sportouders om kunt gaan, volgens coach Patrick Sang

Vraag het de coach: "Hoe hou ik mijn ouders in bedwang?"
Coaching
Patrick Sang, coach van Eliud Kipchoge, neemt de training van het hele gezin op zich als ouderlijk enthousiasme een jonge hardloper dreigt af te remmen.
Vraag het de coach is een column met tips om mentale obstakels te overwinnen.
V:
Hoi Coach,
Mijn vader voetbalde tot hij op de universiteit geblesseerd raakte. Mijn moeder tenniste in haar jeugd en had het ver kunnen schoppen. Nu ik voor het schoolteam mag hardlopen, willen mijn ouders voortdurend dat ik nog beter word, alsof ik hun dromen moet uit laten komen. Ik vond hardlopen altijd geweldig omdat het mijn ding was, maar nu voelt het of ik het voor hun doe. Hoe kan ik weer genieten van mijn sport en ervoor zorgen dat hun stemmen mijn plezier in het hardlopen niet bederven?
Druk die sportplezier vergalt
17-jarige sprinter
A:
Het voelt misschien niet zo, maar je bent al halverwege.
Ik voelde zelf behoorlijk wat druk toen ik begon met hardlopen aan de universiteit van Texas, Austin. De hoofdcoach selecteerde een groep hardlopers, grotendeels gebaseerd op onze statistieken. Toen we hem voor het eerst ontmoetten, stelde hij vragen over onszelf en over onze hardloopachtergrond. Hoe meer hij van ons te weten kwam, hoe meer het erop leek dat hij niet blij was met ons gebrek aan ervaring. Hij had nogal wat verwachtingen — en wij voldeden daar niet aan. Hij was woest. Dat zag ik in zijn blik. Het voelde vreselijk.
Gaandeweg kwam ik erachter dat de coach onder grote druk stond om een winnend team te vormen en die druk legde hij weer bij ons neer. Doordat ik wist wat hij doormaakte kon ik zijn gespannenheid los zien van de mijne. Bovendien kon ik daardoor vanuit empathie met hem praten in plaats vanuit frustratie. We deden wat timetrials en al snel kon ik hem laten zien wat ik in huis had. Ik kan je zeggen dat het lekker voelde om zijn ongelijk te bewijzen. Maar dat was me nooit gelukt als ik niet even in zijn schoenen was gestapt.
Daarom zeg ik: je bent al halverwege. Je hebt je uiterste best al gedaan om te begrijpen waarom je ouders doen wat ze doen. En als ze hun dromen via jou proberen uit te laten komen, weet je dat het ze niet gaat om jouw prestaties, maar om waar ze zelf spijt van hebben. Als je dat begrijpt, heb je een voorsprong met hoe je daar verder mee omgaat. Ik heb nog een verhaal om je met de rest te helpen...
Toen ik in de jaren 80 begon met hardlopen, maakte de sport in Kenia, mijn thuisland, grote veranderingen door. Mensen zagen hardlopen steeds meer als een manier om aan werk te komen, om een beurs te krijgen en misschien zelfs om naar Amerika te gaan. Ik zag hoe partners en familieleden van hardlopers hen als inkomstenbron gingen zien. Ze verwachtten dat een hardloper presteerde, niet per se op hardloopgebied, maar wel qua inkomen. Door een atleet zo onder druk te zetten geef je hem een bijna letterlijke last op de schouders mee. En daar ga je niet harder van lopen.
Soms is het antwoord niet je familie buitensluiten, maar ze juist bij je sport betrekken om ze inzicht te geven in je proces — en je passie.
Je ouders of andere familieleden denken vaak dat druk bijdraagt aan prestaties, wat die ook moge zijn. Dat een hardloper gewoon wat beter zijn best moet doen tijdens de wedstrijd. Ze zien niet altijd in dat het echte werk gaat zitten in al die uren van training en voorbereiding. Dat de krachtigste motivatie van binnenuit komt.
Je zei dat je ouders zelf ook atleten waren, maar het lijkt erop dat ze die dagelijkse strijd zijn vergeten en dat ze ook niet meer weten dat elke sport om offers vraagt. Vraag ze eens te komen kijken bij een training. Laat zien hoe je je warming-up doet, rekt en strekt, en keer op keer uit de startblokken vertrekt. Laat zien hoe je aan je tempo, houding en mentale uithoudingsvermogen werkt. Als ze zien hoe hard je voor je sport werkt, begrijpen ze misschien beter dat je al elke dag alles geeft. En dan kunnen ze het misschien loslaten omdat ze weten dat je het best zelf kunt.
Soms is het antwoord niet je familie buitensluiten, maar ze juist bij je sport betrekken om ze inzicht te geven in je proces — en je passie.
Als dat de druk niet vermindert, laat dan van je horen. Vertel dat hun opmerkingen je alleen maar afleiden in plaats van motiveren. Zeg hoeveel je van je sport houdt, net zoals zij dat deden. Dat vraagt moed. Maar het is het waard.
Als je ouders nu voor me zouden staan, zou ik ze vertellen dat ze blij mogen zijn dat jij hun dochter bent — iemand die echt van sporten houdt. Ik zou ze vertellen dat die passie beschermd, gekoesterd en gesteund moet worden, niet gepusht tot je kind eraan bezwijkt. En ik zou ze vertellen dat wat ze nu doen niet het gewenste resultaat oplevert. Dat ze je vuur juist lucht moeten geven om het aan te wakkeren.
En dan nog een opmerking voor jullie alle drie: jullie staan aan dezelfde kant. Zowel jij als je ouders willen dat je alles uit jezelf haalt. Als je hen kunt laten inzien dat je daarvoor steun nodig hebt in plaats van druk, weet ik zeker dat je weer van hardlopen gaat genieten. En misschien hebben je ouders er dan ook plezier in — vanaf een gezonde afstand.
Coach Sang
Patrick Sang is een Keniaanse hardloopcoach en voormalig hardloper. Nadat Sang in 2002 coach werd van Eliud Kipchoge, heeft hij hem geholpen Olympisch goud te winnen, een wereldrecord op de marathon te lopen en de titel te bemachtigen van eerste man die in minder dan twee uur de marathon liep. Als internationale hardloper voor Kenia won Sang zilver op de 3000 meter steeplechase tijdens de wereldkampioenschappen atletiek in 1991, de Olympische Spelen van 1992 en de wereldkampioenschappen atletiek van 1993. Tijdens zijn opleiding aan de universiteit van Texas, Austin, verbrak hij het schoolrecord op de 3000 m steeplechase.
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Fotograaf: Kyle Weeks
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