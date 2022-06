Hoe je met overheersende sportouders om kunt gaan, volgens coach Patrick Sang

Het voelt misschien niet zo, maar je bent al halverwege.



Ik voelde zelf behoorlijk wat druk toen ik begon met hardlopen aan de universiteit van Texas, Austin. De hoofdcoach selecteerde een groep hardlopers, grotendeels gebaseerd op onze statistieken. Toen we hem voor het eerst ontmoetten, stelde hij vragen over onszelf en over onze hardloopachtergrond. Hoe meer hij van ons te weten kwam, hoe meer het erop leek dat hij niet blij was met ons gebrek aan ervaring. Hij had nogal wat verwachtingen — en wij voldeden daar niet aan. Hij was woest. Dat zag ik in zijn blik. Het voelde vreselijk.



Gaandeweg kwam ik erachter dat de coach onder grote druk stond om een winnend team te vormen en die druk legde hij weer bij ons neer. Doordat ik wist wat hij doormaakte kon ik zijn gespannenheid los zien van de mijne. Bovendien kon ik daardoor vanuit empathie met hem praten in plaats vanuit frustratie. We deden wat timetrials en al snel kon ik hem laten zien wat ik in huis had. Ik kan je zeggen dat het lekker voelde om zijn ongelijk te bewijzen. Maar dat was me nooit gelukt als ik niet even in zijn schoenen was gestapt.



Daarom zeg ik: je bent al halverwege. Je hebt je uiterste best al gedaan om te begrijpen waarom je ouders doen wat ze doen. En als ze hun dromen via jou proberen uit te laten komen, weet je dat het ze niet gaat om jouw prestaties, maar om waar ze zelf spijt van hebben. Als je dat begrijpt, heb je een voorsprong met hoe je daar verder mee omgaat. Ik heb nog een verhaal om je met de rest te helpen...



Toen ik in de jaren 80 begon met hardlopen, maakte de sport in Kenia, mijn thuisland, grote veranderingen door. Mensen zagen hardlopen steeds meer als een manier om aan werk te komen, om een beurs te krijgen en misschien zelfs om naar Amerika te gaan. Ik zag hoe partners en familieleden van hardlopers hen als inkomstenbron gingen zien. Ze verwachtten dat een hardloper presteerde, niet per se op hardloopgebied, maar wel qua inkomen. Door een atleet zo onder druk te zetten geef je hem een bijna letterlijke last op de schouders mee. En daar ga je niet harder van lopen.