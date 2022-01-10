Hoe je veilig meer kilometers kunt afleggen

Om te ontdekken hoe je verder kunt komen, raadt Gabbett een meer persoonlijke regel aan die hij ook gebruikt voor atleten: de 'acute-to-chronic'-regel voor sportbelasting. Klinkt ingewikkeld, maar in de praktijk is het vrij simpel. "Je kijkt naar hoeveel je deze week hebt gelopen (het 'acute') ten opzichte van wat je de afgelopen vier weken hebt gelopen (het 'chronische'). (Als je nog geen vier weken hebt gelopen, hou dan aan wat voelt als een relatief kleine hoeveelheid kilometers voor je eerste maand hardlopen om tot een goede basis te komen. Gebruik dan deze ratio en voeg daar meer afstand aan toe.)"



"Het is een feedbackcyclus", zegt Gabbett. Iedere keer dat je wekelijks je afstand vergroot, kijk dan goed hoe je je direct daarna voelt ("Die afstand was een eitje") en 48 uur daarna ("Ik heb spierpijn in mijn benen"). Op basis daarvan heb je genoeg informatie om te beslissen of je een tandje bij wilt zetten of dat je meer tijd nodig hebt voor herstel, zegt hij.



Als je bijvoorbeeld 15 km per week hebt gelopen gedurende de afgelopen weken en je hebt deze week 22,5 km gelopen, dan is die sportbelasting 1,5x hoger. Als het uitdagend of slecht aanvoelde, dan kun je nog een week 15 km lopen of misschien teruggaan naar 10 km. Maar als het goed voelde, kun je ervoor kiezen om je kilometers de week daarna te verhogen met dezelfde hoeveelheid. Zelfs als je je fantastisch voelde, zou het goed kunnen zijn om vast te houden aan de verhoging van 1,5. Onderzoek toont namelijk aan dat een 'acute-to-chronic'-ratio van 0,8 tot 1,3 wordt geassocieerd met een laag risico op blessures, maar dat een ratio van boven de 1,5 gepaard gaat met aanzienlijk meer blessures.

Een ander cruciaal hulpmiddel om probleemloos te blijven lopen is krachttraining, met name voor je bilspieren en core. Onderzoek toont namelijk aan dat dit veelvoorkomende blessures bij overtraining kan voorkomen. Een routine met bilspieren en core versterkt je botten, pezen en spieren die volgens Mayer dan beter omgaan met al die sportbelasting. Probeer om de dag te hardlopen en tussendoor krachttraining te doen (en natuurlijk ook herstel).

Geduld (of rekenen) is misschien niet je sterkste kant, maar zodra je merkt dat je vooruitgang boekt zonder pijntjes of ongemak, zul je de voordelen ervan gaan inzien, en die van een steeds sterker wordend lichaam natuurlijk.