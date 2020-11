Hoe je veilig meer kilometers kunt afleggen

"Een van de grootste fouten die hardlopers maken is het aantal kilometers te snel of te vaak te verhogen totdat ze blessures krijgen door een combinatie van overmatig lopen en kwetsbaarheden die ze nog hebben", zegt Steven Mayer, MD, fysioloog sportgeneeskunde bij Northwestern Medicine Regional Medical Group in Illinois. Daarom werken hardloopcoaches in het algemeen met de 10%-regel: het idee dat je je afstand of snelheid niet moet verhogen met meer dan 10% per week.



Hardlopen is een high-impact activiteit; je spieren, gewrichten, botten en bindweefsel kunnen prima herstellen van de kilometers die je met je hele lichaam maakt op het asfalt, been per been, keer op keer. Als je ineens iedere dag gaat hardlopen of ineens twee keer zo ver gaat lopen voordat je weefsel zich daarop heeft aangepast, kan het achteruitgaan, zegt Tim Gabbett, PhD, fysioloog en wetenschapper toegepast sporten bij Gabbett Performance Solutions in Brisbane, Australië.



Je merkt het misschien niet eens wanneer het de verkeerde kant opgaat. Je cardiofitness (hart- en longcapaciteit) gaat sneller omhoog dan dat je spieren aankunnen, zegt Mayer. Dat betekent dat je misschien denkt dat je in plaats van 5 km wel 10 km kunt lopen, maar dan loop je later tegen shin splits en pijnlijke hamstrings aan. Op die manier kun je de ene week nog ambitieuze doelen nastreven en de week daarna in de lappenmand zitten.