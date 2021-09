Hoe je een teammentaliteit ontwikkelt, volgens coach Patrick Sang

Of ik jaloers was op Bernard en zijn gouden medaille? Absoluut niet. Ik was nauw betrokken bij Bernards overwinning, dus ik voelde die emoties met hem mee. En ik was ook heel trots op mijn eigen prestatie, omdat ik wist dat ik alles had gegeven. Als je je richt op je eigen maximale mogelijkheden, vind je altijd voldoening. Wat het resultaat ook is.



Dat gezegd hebbende, hoef je niet altijd alleen maar anderen te helpen. Soms mag je ook wel eens 'egoïstisch' zijn om jezelf te pushen. Als je het gevoel hebt dat je niet genoeg kunt trainen als individu, moet je dat aankaarten bij je coach.



Ik heb in een vergelijkbare situatie gezeten toen ik op de universiteit in het veldloopteam zat. Onze groepstraining in de ochtend eindigde net voor de eerste les van de dag en dat was gewoon een beetje te veel. We hebben onze coach als team aangesproken en gezegd dat we liever individueel wilden trainen. Hij aarzelde aanvankelijk, maar we beloofden hem dat we zouden presteren als het erop aan kwam. En nadat iedereen individueel hard had gewerkt, hebben we de tegenstanders als team verslagen.



Teamtrainingen helpen een individu en individuele trainingen helpen het team. Waar je je ook op richt, op de lange termijn wil je gewoon de beste prestaties leveren. En als je teamleden ook winnen? Dan is het dubbel feest.



Coach Sang