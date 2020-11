Hoe je een plantaardig dieet kunt volgen

1. Onderzoek je 'macro's'.

De sleutel om alles uit je dieet te halen is om de juiste combinatie macro's te eten. Dat betekent: 10-35% van je calorieën aan proteïnen, 45-65% aan koolhydraten en 20-35% aan vetten (volgens het U.S. Department of Health and Human Services). Maar het is een uitdaging om te weten wat er precies in plantaardige voeding zit. Noten bevatten bijvoorbeeld veel proteïne, maar worden vooral gezien als een bron van vetten. Linzen en kikkererwten bevatten meer koolhydraten dan proteïnen, en zaden en olijven bevatten veel (gezonde) vetten. En wellicht verrassend: haver bevat naast koolhydraten ook veel proteïne.



Hoewel je niet verstrikt wilt raken in categorieën, moet je wel onderzoek doen om meer inzicht te krijgen in de samenstelling van je voeding. Op die manier kun je de gewenste maaltijden samenstellen waarin alles zit wat je nodig hebt.



2. Kijk kritisch naar je bord.

Veel nieuwe plantaardige eters blijven vasthouden aan het traditionele westerse dieet: een portie dierlijk eiwit (proteïne), een portie koolhydraten, zoals aardappelen of rijst en een portie groente. Dat kan ertoe leiden dat je afhankelijk wordt van plantaardige 'burgers', 'worstjes', 'kip' en 'gehakt', en dat je de andere voedingsproducten op je bord, de meer hoogwaardige voeding, tweede viool laat spelen.



Vleesvervangers in kleine hoeveelheden is prima (een paar keer per week), maar vaak bevatten dergelijke producten veel zout en ingrediënten ter opvulling. En als ze het hoofdingrediënt vormen van je maaltijd, is er minder ruimte voor voeding met veel gezonde voedingsstoffen. Vul je bord met minimaal verwerkt plantaardig voedsel, zoals peulvruchten (tofoe, linzenpasta) en ga voor proteïnerijke granen en noten, zaden (zoals quinoa en hennepzaad) en zelfs groenten (zoals broccoli) voor nog meer proteïne.



3. Kies zo veel mogelijk het niet-verwerkte product.

De recente hype om plantaardig te eten heeft ervoor gezorgd dat voedselproducenten ook voorverpakte producten in deze categorie zijn gaan ontwikkelen. Hoewel bijvoorbeeld veganistische pizza's en ijs betere alternatieven lijken voor op vlees- en zuivelgebaseerde producten, kunnen deze ook in hoge mate verwerkt zijn en te weinig voedingsstoffen bevatten. Dat is af en toe prima (iedereen heeft wel eens trek in een pizza), maar probeer voor de meeste van je maaltijden te kiezen voor producten die niet of nauwelijks zijn verwerkt en die ingrediënten bevatten die je nog gewoon kunt uitspreken.



4. Herken het verschil tussen vol zitten en goed eten.

Omdat plantaardig voedsel je snel vult (dankzij alle vezels), denk je misschien dat je genoeg hebt gegeten voor alle activiteiten van de dag, zoals sporten, werk en al die andere. Maar het kan goed zijn dat je niet genoeg voedingsstoffen en calorieën hebt binnengekregen voor een uitgebalanceerd energiepeil. Als je mentale of fysieke energie gedurende de dag afneemt, verlies je ook langzaam kracht en spieren, of je herstelt niet zo snel na work-outs als je in het verleden deed. In dat geval moet je meer gaan eten. Je kunt ook naar voedingssupplementen kijken en deze toevoegen aan je dieet, maar overleg dit altijd eerst met je huisarts.



5. Hou het simpel.

De grote variatie aan fruit en groente (en de discussie over welke het gezondst zijn) kan overweldigend zijn als je je erin begint te verdiepen. Om hoofdpijn te voorkomen en positieve gewoontes aan te leren, beschouw je je eetschema als een dieetpatroon (dat is gewoon de manier waarop je eet) in plaats van een beperkend dieet. En denk er niet te veel over na. Koop gewoon veel onverwerkte producten en luister naar je lichaam. Eet als je honger hebt en stop als je vol zit. Het is de sleutel tot een gezonde levensstijl.