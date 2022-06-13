Zo zet je een badmuts op

Zo trek je een badmuts aan
Stijltips
Volg deze stappen om snel en pijnloos een badmuts aan te trekken.
Een badmuts is een essentieel accessoire voor zwemmers. Badmutsen zorgen ervoor dat je makkelijker door het water glijdt, dat je haar niet beschadigd raakt door chloor en dat loshangend haar uit je gezicht — en uit het zwembad — wordt gehouden. Het lijkt misschien eenvoudig, maar als je er niet aan gewend bent, kan het een lastige klus zijn om deze kleine, siliconen muts goed op je hoofd te krijgen.
Voordat je het water in springt, moet de badmuts stevig op je hoofd zitten, zodat je onbelemmerd en zonder afleiding kunt gaan zwemmen. Bekijk deze beproefde tips van Nike voor het opzetten van een badmuts.
Zo draag je een badmuts
Als je een nieuwe badmuts koopt, loopt er over het midden van de badmuts vaak een plooi als gevolg van de verpakking. Als je een badmuts goed opzet, moet die plooi precies over het midden van je hoofd liggen, van voor- tot achterkant. (Stel het je zo voor dat die lijn in dezelfde richting loopt als een haaienvin bovenop je hoofd.)
Als je de muts overdwars opzet, met de plooi van oor tot oor, zorgt dat voor meer wrijving in het water. Aangezien een van de voordelen van een badmuts een verminderde weerstand in het water is, moet je de muts goed uitlijnen als je hem opzet.
Zorg ervoor dat de muts naar beneden is getrokken tot het midden van je voorhoofd en niet slechts tot je haargrens komt. Zo blijft de muts goed zitten als je in het water duikt.
Zo zet je je haar vast onder een badmuts
Heb je lang haar? Maak dan een paardenstaart. Als je haar zo lang is dat het buiten de muts uitsteekt, ondanks dat het in een paardenstaart zit, draai het dan tot een stevige knot boven op je hoofd (en niet vlak boven je neklijn).
Nadat je een knot of paardenstaart hebt gemaakt, maak dan je haar een beetje nat. Op die manier glijdt het materiaal van de muts makkelijker over je haar. Als je haar droog is, kan de muts pijnlijk trekken aan haarlokken.
Tip: door babypoeder in je badmuts te strooien, trekt deze minder aan je haar wanneer je de muts afzet (en is deze ook makkelijker op te zetten).
De eenvoudigste manier om een badmuts op te zetten
Als je haar eenmaal goed vastzit onder de muts, trek je even stevig aan de muts zonder de muts te beschadigen of je nagels in het materiaal te zetten. Pak de muts daarna met beide handen vast.
Buig licht voorover en plaats de binnenkant van de voorkant van de muts over je voorhoofd. Trek de muts dan over je hoofd, totdat de achterkant van de muts strak tegen de onderkant van je haargrens zit. Het kan even duren voordat je de muts goed hebt geschikt, maar als dit eenmaal gebeurd is, moet je controleren of alle haren goed in de muts zijn gestopt en de muts stevig vastzit. De badmuts moet ongeveer de helft van je oren bedekken.
Tip: wedstrijdzwemmers zetten eerst hun zwembril op en daarna hun badmuts om de weerstand nog verder te verminderen en de zwembril stevig vast te zetten, maar je kunt de zwembril ook over de badmuts heen dragen. Kies wat je zelf het meest comfortabel vindt.
Tekst: Claire Tak