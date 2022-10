Zo zet je een badmuts op

Als je haar eenmaal goed vastzit onder de muts, trek je even stevig aan de muts zonder de muts te beschadigen of je nagels in het materiaal te zetten. Pak de muts daarna met beide handen vast.

Buig licht voorover en plaats de binnenkant van de voorkant van de muts over je voorhoofd. Trek de muts dan over je hoofd, totdat de achterkant van de muts strak tegen de onderkant van je haargrens zit. Het kan even duren voordat je de muts goed hebt geschikt, maar als dit eenmaal gebeurd is, moet je controleren of alle haren goed in de muts zijn gestopt en de muts stevig vastzit. De badmuts moet ongeveer de helft van je oren bedekken.

Tip: wedstrijdzwemmers zetten eerst hun zwembril op en daarna hun badmuts om de weerstand nog verder te verminderen en de zwembril stevig vast te zetten, maar je kunt de zwembril ook over de badmuts heen dragen. Kies wat je zelf het meest comfortabel vindt.