Stippel de perfecte hardlooproute uit

Blijf veilig op straat

01. Plan vooruit



Natuurlijk, je kunt gewoon de deur uitgaan. Maar een planning kan je run veiliger en plezieriger maken. Dat betekent niet dat je geen nieuwe routes of buurten kan ontdekken wanneer je daar zin in hebt. Stippel gewoon je run van tevoren alvast uit, dan weet je in ieder geval waar de watertappunten en openbare toiletten zijn, zegt Woods. "Je zult maar op 8 kilometer van huis enorme dorst krijgen of moeten plassen en dan nog terug moeten rennen." Als je alleen gaat, raadt Woods aan om je planning met een vriend te delen en voor de zekerheid contant geld, een pinpas of een credit card mee te nemen.



02. Controleer het weerbericht twee keer.



We zouden het er niet constant over hebben als het niet constant veranderde. Zelfs een kleine temperatuurschommeling of mogelijk stormachtige weersomstandigheden zouden invloed kunnen hebben op de route die je uitkiest, hoeveel vocht je meeneemt en wat je aantrekt. En grote schommelingen kunnen gevaarlijk zijn als je niet bent voorbereid.



Zijn de weersomstandigheden niet geweldig, maar wil je toch buiten hardlopen? Pas dan je route aan en maak er het beste van. Ga bijvoorbeeld niet trailrunnen als het regent, want je wilt echt geen diepe plassen moeten omzeilen. Ga naar een atletiekbaan als je door de regen niet goed kunt zien op straat.



03. Vermijd verkeer en vervuiling



Let op waar je route je naartoe brengt. Als je op straat loopt, blijf dan in een brede berm of op een hardlooppad en hou afstand van auto's. Ga ook niet hardlopen tijdens het spitsuur, wanneer je voor ruimte zult moeten vechten en je waarschijnlijk ook meer vervuilde lucht binnenkrijgt.