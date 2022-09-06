Alles wat je moet weten over golfscore begrippen

Alles wat je moet weten over golfscores
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Golfcoaches leggen uit wat een 'goede' golfscore is, vertellen over belangrijke begrippen en wat deze betekenen.
Eigenlijk is een golfscore simpel: elke keer dat je de bal slaat, wordt dat een slag genoemd. Het totale aantal slagen dat nodig is om de bal in de hole te krijgen, is je score voor die hole.
Als het bijvoorbeeld vijf slagen kost om de bal in de hole te krijgen, is de score voor die hole 5. Het totale aantal slagen gedurende de hele ronde is je totaalscore voor die ronde. Als je 100 slagen nodig hebt voor 18 holes, zou je score 100 zijn. Hoe lager de score, hoe beter.
Maar golf is meer dan simpelweg optellen.
Wat betekent 'par' in golf?
Als je een golf-ranking bekijkt, lijken de golfscores opeens niet meer zo eenvoudig. Zo kun je een positief of negatief getal naast de naam van elke speler zien staan. Hun score kan +3, -4, -1 of een ander getal zijn. Misschien zie je zelfs een 'E'.
Al deze getallen verwijzen naar 'par', het standaard aantal slagen dat voor elke hole op een baan is vastgesteld, net als voor de hele ronde op de baan. De eerste hole op een baan kan bijvoorbeeld een par-4 zijn, wat betekent dat je de bal in vier slagen in de hole moet krijgen om de par-score te halen. Als je dat in drie slagen doet, heb je een score van 'één onder par', oftewel -1. Een negatieve score is dus gunstig.
Volgens Jon Whithaus, assistent-hoofdcoach golf voor vrouwen aan de Duke University, kan golfterminologie het spel soms frustrerend of verwarrend maken voor beginners. Lees verder voor de uitleg van Whithaus en andere golfcoaches over de nummering en namen van golfscores, en hoe je als beginner met scores moet omgaan.
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Par and Beyond: termen voor scores die je moet kennen
Volgens de Professional Golfers' Association (PGA) wordt 'par' al sinds 1911 als golfterm voor scores gebruikt. Par is een standaard aantal slagen voor een hole, maar die standaard is voor experts.
De United States Golf Association (USGA) definieert par als de "score die een ervaren speler moet kunnen halen." Een poging om par te scoren kan dus tot frustratie leiden als je een beginner bent.
Elke hole heeft zijn eigen par-score, wat meestal afhankelijk is van de lengte van de hole. De USGA raadt aan holes tot 240 meter voor mannen en 200 meter voor vrouwen als een par-3 te beschouwen. Holes van 220 tot 450 meter voor mannen en 180 tot 380 meter voor vrouwen zijn een par-4. En holes van 410 tot 650 meter voor mannen of 340 tot 550 meter voor vrouwen zijn een par-5.
Op elke baan zul je een andere mix van deze par-3-, par-4-, en par-5-holes aantreffen. Zo kan op één baan de vierde hole een par-4 zijn. Op een andere baan zou de vierde hole korter kunnen zijn, en dus een par-3.
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Naast de par-score voor elke hole heeft elke baan een totale par-score, die gelijk is aan alle par-scores voor elke hole bij elkaar. Dat is waar de positieve en negatieve getallen op het scorebord voor staan: als een speler een score van -1 heeft, is diegene één slag onder (of beter dan) de totale par. Als de score +4 is, is de speler vier slagen boven (of slechter dan) par. En de score 'E' staat voor par spelen, wat betekent dat de speler precies de par-score heeft.
Scores die boven of onder par liggen voor een hole hebben verschillende namen.
1.Eén slag onder par: birdie
Wanneer een speler een 3 scoort op een par-4, een 2 op een par-3 of een 4 op een par-5, dan is hij één slag onder par voor die hole. Dit heet ook wel een 'birdie'.
2.Twee slagen onder par: eagle
Deze zeldzame score is vernoemd naar een grotere, betere vogel. Scoort een speler een 2 op een par-4-hole of een 3 op een par-5, dan heeft hij een eagle. Een score van 1 op een par-3 is technisch gezien ook een eagle, maar dat wordt meestal een 'ace' genoemd (zie hieronder voor meer details daarover).
3.Drie slagen onder par: double eagle of albatros
Deze score is bijzonder zeldzaam. Tot dusver is in 2022 slechts vier keer een score van 3 slagen onder par op een hole gehaald. Wanneer dit lukt, is het bijna altijd een score van 2 op een par-5.
"Ik hou er niet van als Amerikanen het een 'double eagle' noemen", zegt Jake Amos, hoofdcoach herengolf aan de East Tennessee State University. De juiste term, aldus Amos, is 'albatros'.
4.Eén slag boven par: bogey
Net als het golfspel zelf komt dit woord oorspronkelijk uit Schotland. Volgens de PGA werden 'bogey' en 'par' aanvankelijk door elkaar gebruikt. Pas halverwege de 20e eeuw begon men de term te gebruiken voor 'één slag boven par'.
Als je twee slagen boven par scoort op een hole, heet dat een 'double bogey'. En je moet drie slagen boven par scoren om een 'triple bogey' te krijgen.
5.Elke score van één slag op een hole: ace
Je kent deze score misschien als een 'hole-in-one', maar het wordt ook wel een 'ace' genoemd. Veel spelers slagen er slechts één keer in hun leven in om een ace te scoren, vaak op een par-3.
Volgens Mike Small, hoofdcoach herengolf aan de University of Illinois en voormalig PGA Tour-prof, is de uitdaging om niet te enthousiast te raken over de ace. Zo voorkom je namelijk dat je de rest van je wedstrijd slechter presteert.
"Ik sloeg een hole-in-one tijdens de PGA Tour, dat was te gek. Ik geloof dat ik een birdie op de volgende hole had, maar daarna sloeg ik een double bogey", zegt hij. "En ik dacht: man, nu ben ik terug bij af", want de +2 van de double bogey maakte de -2 van zijn ace ongedaan.
Wat is een 'goede' golfscore?
Afhankelijk van de baan scoren professionele golfers vaak par of beter, en tussendoor veel birdies.
Maar vergeet niet, par is de verwachte score voor ervaren spelers. Als je een beginner bent, zeggen coaches, moet je par vergeten als je speelt — en misschien zelfs je totale score.
Focus op het 'winnen' van elke hole, niet op je totale score voor die ronde
"Als je een rondje golf vergelijkt met een andere sport, is het bijna als een seizoen", zegt Whithaus. Zijn advies: zie een rondje golf als een American football-seizoen dat 18 wedstrijden telt, en elke hole als een aparte wedstrijd. "Speel tegen de tegenstander [of hole] die voor je staat in deze wedstrijd en ga dan later door naar de volgende wedstrijd."
Samen met de spelers bepaalt Whithaus voor elke hole wat een 'overwinning' is op basis van hun vaardigheidsniveau. Vervolgens proberen ze die score te halen om elke hole te winnen.
"Als ik een beginner ben, kan ik bijvoorbeeld met een double bogey of beter winnen, en met een triple bogey of slechter verliezen", zegt hij. Door holes op deze manier te zien, hoef je jezelf niet druk te maken over par, maar kun je je richten op het halen van je beoogde score.
"Als ik zo denk, hoef ik niet per se alles op alles zetten om een 3 of 4 te scoren", zei hij. "Als er een vijver of een beek is, probeer ik het niet in één keer te doen. Ik kan drie of vier keer slaan om de bal erover te krijgen."
Een realistische score in gedachten houden voor elke hole kan bijdragen aan het belangrijkste aspect van golf voor beginners, zegt Small: je houdt er plezier in.
"Vanuit recreatief oogpunt kunnen scores overdreven worden, omdat mensen competitief zijn", zegt Small. "Als je gaat golfen in de hoop een goede score neer te zetten en tegelijkertijd plezier te hebben, speel je beter dan wanneer het alleen maar om de score gaat."
Zo ga je voor je 'overwinningsscore' op elke hole
Als je 'overwinningsscore' een 6 is op een par-4, kun je die zes slagen gaan uitstippelen. Je kunt bijvoorbeeld de bal naar de fairway slaan en dan proberen de bal naar een ander deel van de hole te spelen. Maar in plaats van te denken aan nauwkeurige, perfecte slagen die je die 6 zullen opleveren, adviseert Amos om de manier waarop je je doel visualiseert te vereenvoudigen.
"Ik moet de bal in dit gebied slaan", zegt hij. "Als ik de bal van de tee naar dit gebied krijg, heb ik een kans om hem in het volgende gebied te slaan waar ik naartoe moet om mijn score te halen."
In plaats van een exacte plek voor de bal aan te wijzen, raadt hij aan om de bal in een groot, algemeen gebied te slaan. Als je op een hole staat die een bocht naar links maakt langs een paar bomen, kan de bal in het slechtste geval tijdens je eerste slag tussen die bomen landen. Door uit de buurt van de bomen te blijven, kan de afstand bij de volgende slag nog steeds groot zijn, maar het is gemakkelijker dan wanneer je poging tot een perfecte slag in het struikgewas eindigt.
"Dat is waar golf om draait: je volgende slag zo gemakkelijk mogelijk proberen te maken", zegt Small.
Elke speler heeft zijn eigen sterke punten en bepaalde slagen kiezen helpt om daarvan gebruik te maken, zodat de volgende slag makkelijker wordt. Probeer slagen te maken die inspelen op je sterke punten of die kansen creëren, adviseert Small. Moet je een lastige bal slaan? Probeer hem dan in een andere positie te krijgen, zodat je je sterke punten kunt benutten.
Tekst: Greg Presto