Beste golfgear van Nike voor beginners

Voordat je een dagje de baan opgaat is het slim om na te gaan of er misschien bepaalde kledingvoorschriften gelden. Bij golfclubs is het kledingvoorschrift voor mannen vaak een shirt met een kraag en een pantalon. Voor vrouwen geldt dat ze een shirt met een kraag en een pantalon of een rok moeten dragen. De golfkleding van Nike past bij de stijl van de sport en biedt daarnaast comfort en prestatievoordelen, zoals snelle vochtverdamping, ventilatie en elasticiteit, zodat je je swing alle ruimte kunt geven. Voor een moderne twist kun je in plaats van een klassieke polo kiezen voor een model met een gestroomlijnde opstaande kraag.