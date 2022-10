Vier gezondheidsvoordelen van bietensap volgens erkende diëtisten

Mensen met bepaalde medische aandoeningen kunnen hun consumptie beter beperken en contact opnemen met hun (huis)arts of diëtist voor ze met een bietensapprogramma beginnen, aldus Kirkpatrick.

"Het lijkt erop dat te veel [bietensap] de lichaamsdrempel voor nitraat kan overschrijden, waardoor het overtollige nitraat wordt omgezet in kankerverwekkende [of kankerveroorzakende] verbindingen ", vertelt Ralutz. "Er is echter beperkt onderzoek naar gedaan. Er is meer onderzoek nodig om dat met zekerheid te kunnen zeggen."

Er zijn meer redenen om er voorzichtig mee te zijn. Zo kan het oxalaatgehalte in bietensap leiden tot niersteenvorming of verdere ontregeling van de nieren bij mensen met bestaande nieraandoeningen, aldus Ralutz. Oxalaat, of oxaalzuur, komt van nature voor in veel groenten, fruit en peulvruchten. Krijg je te veel oxalaten binnen en te weinig calcium, dan vergroot dat mogelijk het risico op niersteenvorming.

Bovendien kan het sap volgens Ralutz een snelle piek in de bloedsuikerspiegel veroorzaken vanwege het hoge koolhydraatgehalte. "Mensen met diabetes en andere aandoeningen die kunnen veranderen hoe het lichaam glucose verwerkt, moeten samen met het bietensap ook voldoende eiwitten of vet innemen." Mensen met een lage bloeddruk moeten erop letten dat ze gevaarlijke bloeddrukniveaus voorkomen, voegt ze eraan toe.

Tot slot kan het drinken van het sap leiden tot beeturie, een tijdelijke aandoening waarbij urine en ontlasting rozig of rood wordt, aldus Largeman-Roth. Maar wees gerust: het is niet iets om je zorgen over te maken.

Tekst: Dina Cheney