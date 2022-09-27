Vier gezondheidsvoordelen van bietensap volgens erkende diëtisten

Gebruik je bieten die op de normale manier geteeld zijn, dan moet je ze schillen om te voorkomen dat je pesticiden binnenkrijgt. Zijn de bieten organisch, dan kun je de schil eromheen laten zitten. In alle gevallen schrob je de bieten eerst schoon, zodat er geen vuil meer aan zit, en spoel je ze af met koud, stromend water. Snijd ze in kleinere stukken om er makkelijker sap van te kunnen maken.

Gebruik een sapcentrifuge die koud kan persen om zoveel mogelijk voedingsstoffen te behouden. Deze modellen gebruiken geen extra warmte of zuurstof, maar druk om het sap uit de bieten te krijgen. Gebruik je een blender of juicer met draaiend mes en een gaasrooster, dan ontstaat er warmte tijdens het proces. Als er hitte bij de rauwe groente komt, kunnen er kostbare voedingsstoffen verloren gaan, aldus Ralutz.

Heb je geen sapcentrifuge, doe de gesneden bieten dan in een blender en voeg een beetje water toe. Zet de blender aan en zeef de pulp, stelt Ralutz voor. Voeg een klein beetje citroensap toe voor de smaak en wat vitamine C.

Vind je bietensap niet lekker smaken? Overweeg dan om het sap in een smoothie te gebruiken. Bij tijdgebrek of wanneer je minder koolhydraten binnen probeert te krijgen, kun je kiezen voor bietensappoeder, adviseert Largeman-Roth. Je kunt dat dan toevoegen aan je water of aan smoothies. Ze raadt daarnaast aan een product te zoeken dat alleen gemaakt is van niet-genetisch gemodificeerde bieten, dus zonder andere ingrediënten.