Enkelgewichten zijn terug

De return van een rage

Enkelgewichten zijn precies wat ze lijken te zijn: ijzeren gewichtjes van een halve tot vijf kilo, overtrokken met een laag van siliconen of neopreen, die je om je enkels kunt wikkelen. Soms hebben ze zelfs een dubbele functie en worden ze ook voor de sier gedragen. (Een bedrijf dat enkelgewichten als sieraden verkoopt ging onlangs viraal en kreeg dit jaar 1400 procent meer bezoekers op de website.)



Hoe is dit zo snel weer opgekomen? Het heeft ermee te maken dat de toegang tot sportscholen momenteel beperkt is en dat het thuis minder makkelijk is om goede gewichten te vinden. "Daarom worden mensen creatief en vinden ze andere manieren om weerstand toe te voegen", zegt Rachel Straub, gecertificeerd specialiste in conditietraining, en trainingsfysioloog aan het 'Musculoskeletal Biomechanics Research Laboratory' van de University of Southern California.



En die creativiteit loont. Voor een onderzoek dat verscheen in het 'Journal of Taibah University Medical Sciences' droegen mensen drie keer per week 20 minuten lang enkel- en polsgewichten van een halve kilo (dus twee kilo in totaal) tijdens hun dagelijkse bezigheden, zoals het uitlaten van de hond of het doen van huiselijke karweitjes, over een periode van zes maanden. Het resultaat was dat hun omvang en gehalte aan lichaamsvet iets waren verminderd, terwijl hun spiermassa met 0,75 procent was toegenomen. Dat is misschien niet veel, maar gezien het feit dat deze mensen geen andere training deden, is het ook niet niets.