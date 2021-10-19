Een betere marathon lopen

Als marathonloper ben je waarschijnlijk bekend met 'carb loading'. Koolhydraten worden als glycogeen opgeslagen. Dit is de meest toegankelijke energiebron voor het lichaam. Om die reden eten veel hardlopers voor een wedstrijd meer koolhydraten om hun glycogeenvoorraad aan te vullen. Maar veel mensen pakken dat verkeerd aan: 'carb loading' betekent niet dat je wekenlang eindeloos veel brood, spaghetti of ontbijtgranen moet eten.

Pak het in plaats daarvan met beleid aan. Zo'n drie tot vier dagen voor het evenement kun je het koolhydraatgehalte van je maaltijden verhogen tot 70 à 75 procent.Daarmee houd je genoeg ruimte over voor eiwitten en gezonde vetten, vertelt Ryan Maciel, RD, Head Performance Nutrition Coach bij Precision Nutrition. Als je op de vooravond van de wedstrijd flink wat koolhydraten gaat wegwerken, voel je je de dag daarna futloos. Bovendien zal dat je glycogeenvoorraad ook niet verhogen. Dat kan je lichaam niet in één nacht, legt hij uit.

Oefen met carb-loading in de dagen voorafgaand aan lange trainingsruns, zodat je weet wat wel en niet werkt voor je, zegt Monique Ryan, sportvoedingsdeskundige die professionele atleten en teams in duursporten advies geeft. Op de dag van de waarheid zul je dan niet voor verrassingen komen te staan.