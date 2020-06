Een betere marathon lopen

Eén nachtje wat minder slaap is geen reden tot paniek. Het zal je harde werk echt niet ongedaan maken. "De slaap die je krijgt in de dagen en weken in aanloop naar de wedstrijd is het belangrijkst", aldus Mah. Ze beveelt daarom aan om er in de week voor de wedstrijd werk van te maken dat je voldoende slaapt. "Minstens 7 uur per nacht, maar 8 tot 10 is ideaal. Zeker als je een chronisch slaaptekort hebt opgebouwd."



07. Weet wat je eet als ontbijt op de dag van de wedstrijd



Als je vroeg genoeg wakker bent om twee uur voor de start te ontbijten, eet dan een normaal, goed gebalanceerd ontbijt, zegt Maciel. Dus een dat voor meer dan de helft van de calorieën uit koolhydraten bestaat, voor een kwart uit eiwitten en een kwart uit vetten.



Is zo vroeg opstaan niks voor jou, eet dan een uur voor het startschot een kleinere versie van die maaltijd. "Meestal bevelen we op dit punt iets in vloeibare vorm aan", zegt Maciel. Een goede bron van complexe koolhydraten is een must, een product van volkorengranen, bijvoorbeeld. Je lichaam doet er langer over om complexe koolhydraten af te breken, wat betekent dat de brandstof normaliter in je bloedbaan terechtkomt tijdens je run, wanneer je dat extra zetje goed kunt gebruiken. (Een shake van havermout, pindakaas, bessen en soja- of koeienmelk is altijd een goede aanbeveling.)



Vermijd eten met een hoog vetgehalte, met veel vezels of dat erg vettig is, zegt Maciel. Het duurt langer om dit soort eten te verteren en het kan je maag overbelasten, wat tot maag- en darmongemakken kan leiden tijdens het hardlopen.



Wat je ook eet, je wilt er zeker van zijn dat het voor je werkt, doordat je het van tevoren voor duurlopen hebt getest. "Je wilt niet experimenteren met de maaltijd die je eet voor de wedstrijd", waarschuwt Maciel. "Eet de maaltijd waarmee je de afgelopen maanden vertrouwd bent geraakt tijdens je training."



08. Tank verstandig bij tijdens (en na) de run



Je brandstoftank bijvullen is cruciaal. Doe je dit niet, dan ben je na een uur of twee hardlopen door je glycogeenvoorraad heen. In een marathon betekent dat dat je ongeveer op de helft bent. "Je komt de man met de hamer tegen", aldus Ryan, en zult niet meer in staat zijn om een tempo vast te houden.



Wil je dit voorkomen, dan moet je volgens Ryan 30 tot 60 gram koolhydraten per uur eten. "Daarnaast wil je 250 tot 500 milligram per uur nuttigen", zegt Maciel. Beide kun je binnenkrijgen in de vorm van gels, chews, sportdrankjes en/of via koolhydraatrijke, zoute snacks, zoals pretzels. Ook in dit geval kun je bij duurlopen testen wat het beste voor je werkt. Wat voor een ander werkt, werkt niet per se voor jou.



Binnen een uur of twee nadat je over de finish bent — gefeliciteerd daarmee, overigens! — wil je een volledige, goed gebalanceerde maaltijd eten, zegt Maciel. Hiermee zet je lichaam het herstelproces in gang en wordt je droge spiermassa behouden. (Traplopen zal desalniettemin een paar dagen flink afzien zijn!)



09. Wees je bewust van je ademhaling



Haal bij het hardlopen adem op een dergelijke manier dat je buik uitzet bij het inademen en samentrekt bij het uitademen, zegt Belisa Vranich, klinisch psycholoog en auteur van Breathing for Warriors. Hierdoor hebben je longen mee ruimte voor zuurstof. "Het meest fijnmazige, zuurstofrijke gebied van je longen bevindt zich aan de onderkant van je ribben", licht Vranich toe.