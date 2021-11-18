Dieet vs. lichaamsbeweging. Welke is belangrijker om af te vallen?

De effectiviteit van lichaamsbeweging wordt vaak alleen bekeken in het kader van gewichtsverlies. Wat zijn de beste work-outs voor gewichtsverlies? Hoe vaak per week moet je trainen om gewicht te verliezen? Hoeveel calorieën kun je verbranden? Bij dit soort vragen gaat het slechts over één resultaat: verandering in lichaamsgewicht.

Lichamelijke activiteit heeft behoorlijk wat voordelen als je gewicht wilt verliezen. Het draagt bij aan je totale dagelijkse energieverbruik (TDEE), oftewel de hoeveelheid calorieën (energie) die je in een dag verbrandt. Jouw TDEE is gebaseerd op een aantal factoren, zoals:

Leeftijd

Lengte

Gewicht

Geslacht

Activiteitsniveau

Lichaamsbouw

Jouw TDEE is belangrijk, omdat je bij een teveel aan calorieën (wanneer je meer eet dan je nodig hebt) zult aankomen. Als je zorgt dat je minder calorieën binnenkrijgt dan je nodig hebt (door minder te eten of meer te verbranden), verlies je gewicht.

Hierdoor gaan veel mensen ervan uit dat je gewoon meer moet bewegen om gewicht te verliezen. Maar dat is niet helemaal waar.