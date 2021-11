Dieet vs. lichaamsbeweging. Welke is belangrijker om af te vallen?

Beweging draagt maar voor 5 procent bij aan je TDEE, ook wel bekend als exercise activity thermogenesis. Als je meer eet dan je TDEE, kom je aan, zelfs als je hard traint in de sportschool. Je verbrandt misschien 500 calorieën tijdens je work-out, maar je eet 1000 calorieën te veel. Dat is water naar de zee dragen.

In een gerandomiseerd, gecontroleerd onderzoek uit 2012 (de gouden standaard in de onderzoekswereld) werd een jaar lang onderzocht of een verandering in voeding, lichaamsbeweging of een combinatie van beide het meest effectief was om gewicht te verliezen. De onderzoekers ontdekten dat het gemiddelde gewichtsverlies het hoogst was bij de groep die voeding en beweging combineerde (10,8% lichaamsgewicht), in vergelijking met voeding (8,5%) of beweging (2,4%) alleen.

Maar dat betekent niet dat je beweging van je prioriteitenlijstje moet halen. Beweging heeft ook nog andere voordelen dan gewichtsverlies. Uit onderzoeken blijkt dat goede voeding in combinatie met regelmatige beweging je lichaam gezonder maakt en zorgt voor een optimaal gewichtsverlies op de lange termijn. Hier zijn enkele andere voordelen van beweging.