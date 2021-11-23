Crunches goed uitvoeren

Wanneer heb je voor het laatst crunches gedaan? Met talloze core-machines en buikspiertrainingsprogramma's die tegenwoordig beschikbaar zijn, vraag je je misschien af of deze klassieke beweging nog steeds een plek in je routine verdient. Het antwoord is ja, trainers staan achter crunches omdat ze een fundamentele beweging zijn die helpt bij het opbouwen van kracht in je core en het verbeteren van de buikspieren op elk fitnessniveau.

"Crunches kunnen absoluut een solide core-oefening zijn, vooral als je ze met intentie en met een goede vorm doet", zegt Phillip Solomon, NASM-gecertificeerde personal trainer en instructeur van Barry. "Ze zijn eenvoudig, toegankelijk en ze leren je hoe je je buikspieren daadwerkelijk kunt activeren in plaats van je onderrug of heupflexoren het zware werk te laten doen tijdens je training."

Leer hieronder hoe je crunches doet, zodat je het meeste uit de oefening haalt, plus variaties die verschillende delen van je core versterken.