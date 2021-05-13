Behaal je doelen met tips voor mentale training van CrossFit-atleet Chandler Smith

Chandler Smith is een ster op het gebied van crosstraining (CrossFit). Hij heeft het allemaal: de spieren, de mindset om zichzelf uit te dagen, en de moed om de status quo te doorbreken en zich uit te spreken voor gelijkheid in zijn sport. Dat neemt niet weg dat deze voormalige Amerikaanse militair ook zijn zwakke kanten heeft, net als wij allemaal. In deze aflevering van 'Trained' presenteert de Afro-Amerikaanse topatleet de opening van seizoen 8, samen met Ryan Flaherty, senior directeur van Nike. Hij spreekt openlijk over zijn favoriete junkfood, deelt het geheim waardoor hij 'cool' blijft onder druk, en geeft ons adviezen om alles uit onze sport – en uit ons leven – te kunnen halen