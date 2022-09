Wat zijn de beste CrossFit-work-outs om te proberen?

De work-outs van CrossFit zijn niet zomaar work-outs — ze zijn samengesteld om je fitheid en gezondheid te verbeteren, aldus Denise Thomas, CrossFit Level 4-trainer.

"Wij definiëren fitheid als een inspanning, of werkcapaciteit, met een verschillende duur en in meerdere disciplines", vertelt ze. "Werkcapaciteit is de hoeveelheid kracht die gecreëerd wordt tijdens een onbeperkte set fysieke taken. Kracht is belangrijk omdat het meetbaar is — verantwoordelijkheidsgevoel creëert — en bovendien gedefinieerd kan worden als intensiteit."

En, zo zegt Thomas, "intensiteit is belangrijk, want als je deze goed afstemt op je kunnen, levert het hele goede resultaten op."

WOD's van CrossFit zijn oefeningen die variëren van hele korte die maximale inspanning vereisen, tot hele lange en alles daartussenin, zegt Thomas. "We willen op ons best kunnen presteren binnen een bepaald tijdsbestek, dus we maken gebruik van deze stimuli", zegt ze.

WOD's bestaan uit verschillende disciplines, zoals gymnastiek, gewichtheffen en cardio. "Ons programma richt zich op het ontwikkelen van een brede, algemene en inclusieve fitheid, en daarom stellen we onszelf aan veel dingen bloot", vertelt Thomas.

Deelnemers behalen het beste resultaat wanneer ze vier tot vijf dagen per week een work-out doen, de work-outs aanpassen aan hun eigen fitheid, voldoende rust en hersteldagen inlassen en goed eten, zegt Thomas. "Het is geen programma dat je even snel in 12 weken kunt afronden", zegt ze. "Om CrossFit te begrijpen, is een investering en vertrouwen nodig dat je na verloop van tijd ontwikkelt binnen de muren van onze filialen via de CrossFit-coach."