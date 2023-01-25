Thuiswork-outgear van Nike om uit te proberen

Work-outgear van Nike om thuis te proberen
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Haal deze essentials in huis om je in het zweet te werken.
Je kunt verschillende work-outs voor thuis uitproberen als je meer bewegingen aan je routine wilt toevoegen. En je hebt zoveel keuze: van low-impact work-outs zoals yoga en mobiliteitstraining tot intensere work-outs zoals high-intensity intervaltraining, bekend als HIIT, en krachttraining.
Naast de juiste warming-up (en coolingdown na de work-out) heb je de juiste materialen nodig om optimaal van je work-out — en het herstel — te profiteren. Ben je klaar om thuis je sportruimte te bouwen (hoe groot of klein ook) of wil je work-outgear aan je collectie toevoegen? Overweeg dan om in de volgende essentials te investeren. Elk stuk materiaal is bedoeld om bewegingen te incorporeren in je routine die gericht is op mobiliteit, krachttraining of herstel.
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4 work-outessentials voor thuis van Nike
1.Nike weerstandsband met lus
Als de traditionele plastic minibanden iedere keer om je benen blijven haken terwijl je traint, of niet stevig genoeg voelen, dan is een weerstandsband met lus een goed alternatief. Je kunt het bijvoorbeeld tijdens je warming-up gebruiken om zijwaartse bewegingen een tikkeltje moeilijker te maken, of tijdens je work-out om te zorgen dat je in topvorm bent. Tijdens squats kun je bijvoorbeeld een weerstandsband rond je dijspieren doen — maar vergeet niet om je knieën naar buiten te duwen, tegen de lus.
2.Nike hulpmiddelen voor herstel
Er zijn heel veel hulpmiddelen voor herstel, waaronder foamrollers, spierschrapers en massagestokken. Maar als je moeilijk te bereiken gebieden wilt aanpakken, zoals dieperliggend spierweefsel (hallo, psoas release), kun je beter een kleine, ronde herstelbal gebruiken. Deze kan helpen stijve spieren van top tot teen los te maken en is dankzij zijn compacte formaat draagbaar.
Probeer je voeten voor en na work-outs over deze bal te rollen om weefsel en pezen voor te bereiden op oefeningen en gebruik hem na afloop om de doorbloeding te helpen verbeteren.
3.Nike weerstandsband
Weerstandsbanden zijn bekende en beproefde materialen, omdat je ze overal mee naartoe kunt nemen — of je nu buiten, in je comfortabele huis of in een hotelkamer traint. Je kunt je hele lichaam met een weerstandsband trainen of je kunt je work-out opsplitsen door bijvoorbeeld alleen je onderlichaam met de band te trainen. Daarnaast kun je ze bij verschillende manieren van trainen gebruiken om de intensiteit te verhogen en jezelf uit te dagen.
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4.Nike Training Mat 2.0
Of je nu een yogales volgt, je stabiliteit en kracht test met pilates of gewoon wat herstelwerk doet, een yogamat is een veelzijdig hulpmiddel. Een yogamat biedt demping voor je polsen wanneer je houdingen zoals de neerwaartse hond doet, zodat je al je energie in je work-out kunt steken. Wanneer je er klaar mee bent, kun je hem gewoon weer oprollen en opbergen.
Tekst: Tamara Pridgett