De beste Nike CrossFit-cadeaus

Vraag het aan iedere CrossFitter en je zult zien hoe belangrijk een stabiele, ondersteunende schoen is. Bij WOD's beweeg je alle kanten uit. Hardloopschoenen zijn alleen berekend op beweging vooruit en zijn daarom hiervoor niet geschikt.

Bekijk de selectie Nike trainingsschoenen. Dankzij voldoende grip om wegglijden en vallen te voorkomen en een robuustheid die is berekend op high-impact bewegingen, zorgen de lichte Nike trainingsschoenen ervoor dat de CrossFitter in je leven veilig op de been blijft.

De beste Nike schoenen voor CrossFit hebben kenmerken zoals een rubberen zool met veel grip, responsieve demping in de middenzool en een brede, platte hak. Daarom is de Nike Metcon schoen een perfect CrossFit cadeau.

De platte basis van de Nike Metcon trainingsschoen helpt atleten stabiel te blijven tijdens het gewichtheffen, terwijl de rubberen buitenzool voldoende grip biedt bij het touwklimmen. Lichte mesh overal op de schoen zorgt voor ventilatie en voldoende luchtcirculatie. Bovendien is de HyperLift plaat in de hak van de Nike Metcon 9 nog groter dan in de vorige versie, voor extra stabiliteit tijdens zware work-outs.