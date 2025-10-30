De beste cadeautips van Nike voor collega's

Nike's beste cadeaus voor collega's
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Deze zeven cadeautips van Nike vallen zeker in de smaak bij je teamgenoten op werk.
Een geweldige collega maakt je werk veel leuker. Als je een collega wilt verrassen met een cadeau, bijvoorbeeld op een verjaardag of met de feestdagen, denk dan eens aan iets van Nike dat aansluit bij de interesses van je collega.
Van zachte, betaalbare sokken tot heerlijk warme truien, bekijk deze cadeaus van Nike voor collega's.
Zeven cadeautips van Nike voor collega's
1. Voor de collega die altijd achter de computer zit: blauwlichtbrillen
De brillen uit de Nike Blue Light collectie hebben een premium lenscoating waardoor je ogen minder worden blootgesteld aan blauw licht van smartphones, laptops en andere apparaten met schermen. Een blauwlichtbril is een attent cadeau voor collega's die veel tijd doorbrengen met hun devices.
2. Voor de collega die het altijd koud heeft: Nike Sportswear Club Fleece sweaters
De comfortabele Nike Sportswear Club Fleece sweaters zijn ideaal voor collega's die iets warms willen dragen in een fris kantoor. Sportswear Club Fleece is er in veel verschillende kleuren en stijlen, zoals hoodies, versies met rits en met ronde hals.
3. Voor de collega die graag over sport praat: professionele sportgear
Voor de sportieve collega en fanatiek volger van een club of team is fangear het perfecte cadeau van Nike. Shop sweaters, T-shirts, headgear, sjaals en meer met de kleuren of het logo van honderden sportteams.
4. Voor de collega die tijdens de lunchpauze sport: Nike sporttassen
Sporttassen met een inhoud van tot wel 51 liter zijn ideaal voor collega's die hun sportspullen meenemen naar het werk. De Nike Storm-FIT ADV Utility Power sporttas is een echte aanrader. Deze tas is gemaakt met waterdicht materiaal om items te beschermen bij nat weer.
5. Voor de collega die serieus is over hydratatie: Nike bidons
Er zijn talloze Nike bidons waarmee je collega genoeg vocht naar binnen kan krijgen tijdens het werk. Bijvoorbeeld de Nike Recharge, een vacuüm-geïsoleerde bidon van 950 ml. Of de Nike TR Hyper Charge van 700 ml, een shakebeker die kan worden gebruikt als mixer voor en na de work-out, maar ook als gewone bidon.
6. Voor de collega met een kleurrijke, leuke sokkencollectie: Nike sokken
Met sokken zit je bij veel verschillende mensen altijd goed, en collega's zijn hier geen uitzondering op. Of je nu voor sneakersokken, enkelsokken of lange sokken kiest, Nike sokken zijn zacht en gemaakt om in te sporten, omdat de meeste zijn voorzien van zweetafvoerende technologie om de voeten droog te houden.
7. Voor elke collega: Nike cadeaubonnen
Weet je niet zeker wat je collega graag wil hebben? Dan zit je met een Nike cadeaubon altijd goed. Kies zelf het bedrag van de cadeaubon en stuur 'm op via de post of per e-mail of geef 'm persoonlijk.