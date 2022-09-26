Nike's beste gear voor lacrossers
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Speel (en zie eruit) als een pro in Nike's beste gear voor lacrossers
Lacrosse is de ultieme combinatie van snelheid, wendbaarheid, stickvaardigheden en pure improvisatie. Je hebt er de juiste gear, schoenen, kleding en accessoires voor nodig om spelers in staat te stellen het spel zo goed mogelijk te spelen.
Bekijk de beste en essentiële Nike gear voor lacrossers, met robuuste materialen en geavanceerde technologie, die het hele seizoen meegaan.
Nike's beste gear voor lacrossespelers
1. Nike lacrossestick
Je hebt natuurlijk allereerst een stick nodig. De lacrossesticks van Nike voor heren hebben een diepe pocket (netje), een smal profiel voor meer nauwkeurigheid en een geoptimaliseerde vorm om ballen van de grond op te rapen. Je kunt de head en shaft (het boven- en onderstuk) van de stick apart kopen, maar ook als een complete set.
De Nike Lunar 2 lacrossestick voor dames is optimaal gevormd voor het oprapen van ballen en heeft een speciaal schouderdesign voor wanneer je met de head laag bij de grond speelt. De pinch biedt goede houvast voor de bal wanneer je ermee over het veld rent.
2. Nike lacrosserugzak
Bind je stick na afloop van de wedstrijd vast aan de handige Nike lacrossetas, dat een groot, stevig hoofdvak bevat waar al je spullen makkelijk in passen en waarin alles goed droog blijft. De stick kun je met stevige bandjes aan de rugzak vastbinden zodat je alles makkelijk op je rug mee naar huis kunt dragen.
3. Nike lacrosseschoenen
Nike lacrosseschoenen zijn geschikt voor alle soorten spelers en alle soorten ondergronden. Er zijn lage en hoge schoenen voor buiten op het gras en schoenen met flexibele noppen in volwassen- en kindermaten. Nike lacrosseschoenen zijn speciaal ontworpen om aan de diverse eisen van deze sport te voldoen.
Alle schoenen bieden de stabiliteit die spelers nodig hebben om met vertrouwen te kunnen versnellen, stoppen en bewegen. De schoenen hebben een tong die niet verschuift en Nike React foam direct onder de middenzool. Dit zachte maar stevige foam zorgt voor minder druk van de noppen onder de voet.
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4. Nike compressieshorts en -bh's
Voor deze snelle, veeleisende sport heb je de juiste onderkleding nodig. De sport-bh's en compressiegear van Nike bieden goede ondersteuning en zijn bovendien gemaakt van zweetafvoerende materialen die het lichaam koel en fris houden.
Als je beweging van de borsten zoveel mogelijk wilt beperken en van een aansluitende (maar niet-belemmerende) compressievorm houdt, kun je het beste kiezen voor een sport-bh met medium of complete ondersteuning. Kies een stijl met verstelbare bandjes om de bh nog beter aan jouw pasvorm aan te passen.
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Wat compressieshorts betreft: de Nike Dri-FIT stijlen zijn licht en zien er gestroomlijnd uit. Ze zijn gemaakt van vochtafvoerend materiaal dat ervoor zorgt dat zweet snel kan verdampen. Sommige herenstijlen hebben een dubbellaags inzetstuk aan de voorkant wat ook voor meer ventilatie zorgt.
5. Nike lacrosseshirts
Liefhebbers van lacrosse kunnen hun hart ophalen aan het grote aanbod Nike lacrossekleding. Een Nike T-shirt met lacrossethema of een top met lange mouwen bijvoorbeeld, om in te trainen of gewoon in te relaxen. Sommige stijlen zijn gemaakt met zweetafvoerende Nike Dri-FIT technologie, wat betekent dat je ze zowel sportief, op het veld, als daarnaast kunt dragen; maar er zijn ook stijlen gemaakt van 100% katoen (en dus geschikt voor dagelijks gebruik).
6. Nike lacrosseshorts
De lacrosseshorts van Nike zijn gemaakt van elastisch en ventilerend materiaal, waarin spelers vrij kunnen bewegen en die hen droog en koel houden op het veld. De ruimvallende pasvorm van een Nike lacrosseshort knelt nergens zodat je zonder problemen snel van tempo kunt verwisselen. Aan de binnenkant zit een mesh-achtig laagje dat comfortabel en licht aanvoelt op de huid. De elastische tailleband en het trekkoord zorgen voor een aanpasbare, persoonlijke pasvorm.
7. Nike lacrossehoodies
Stop een lekker warme Nike Club fleece lacrossehoodie in je tas, om ervoor te zorgen dat je voor of na je training niet te koud wordt. Onze Nike Club fleeces zijn een van de bestverkopende artikelen van Nike. De geborstelde fleece biedt extra zachtheid en warmte, ideaal voor de koudere momenten van de dag en het jaar.
Tekst: Greg Presto