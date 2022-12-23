Hoe gebruik je yogablokken: vijf houdingen om uit te proberen

Yoga bestaat uit oefeningen die je stimuleren om te luisteren naar je lichaam en te reageren op de signalen. Geen zin in inversies vandaag? Neem een ontspannen kindhouding aan. Voelt een hamstringstretch net iets te intensief? Doe dan een stapje terug.

Een van de beste manieren om een yogasessie te personaliseren en er het maximale uit te halen, is volgens Robyn Gaillard, een bij Kripalu geregistreerde yogadocent, het gebruik van hulpmiddelen zoals yogablokken.

"Een yogablok is een waardevol hulpmiddel bij yoga, want het verhoogt de vloer voor een correcte anatomische uitlijning. Daarnaast activeer je de diepe spieren tussen je dijen wanneer je het blok samendrukt en het ondersteunt de bekkenbodem, heupen en core", legt ze uit.

Een yogablok kan mensen dus helpen om bij bepaalde poses in dezelfde hoek en stretch te komen als wanneer ze de vloer zouden kunnen bereiken, maar dan zonder de juiste techniek te verliezen of het lichaam verkeerd te belasten.

(Gerelateerd: De 8 beste yogacadeaus van Nike)