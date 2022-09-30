6 kuitoefeningen die je volgens fysiotherapeuten elke week moet doen
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De kuitspieren zijn essentieel voor allerlei oefeningen en work-outs. Dit zeggen de experts over de oefeningen die je moet doen, ongeacht je fitnessdoelen.
Als je veel bezig bent geweest met trainen, is de kans groot dat je je bewust bent geworden van je kuitspieren. De spieren aan de achterkant van het onderbeen zijn aan het werk wanneer je een sprintje trekt, hardloopt, CrossFit doet of een andere sport doet waarbij je veel sprongen en andere snelle bewegingen moet maken met je onderlichaam.
Wat je fitnessdoelen ook zijn, als je tijdens je kracht- en flexibiliteitstrainingen ook wat tijd besteedt aan kuitspieroefeningen, zal dat op de lange termijn zijn vruchten afwerpen. Hier leggen fysiotherapeuten uit waarom het kuitcomplex zo belangrijk is en welke oefeningen je wekelijks zou moeten doen om je kuiten te trainen.
De basics van kuitspieren
"Aan de achterkant van het been zitten twee belangrijke kuitspieren: de gastrocnemius en daaronder de soleus", zegt Cameron Yuen, fysiotherapeut en gecertificeerd kracht- en conditiespecialist. "Beide komen onderaan het been samen, waar ze overgaan in de achillespees, die op zijn beurt vastzit aan de onderkant van de hiel."
De gastrocnemius en soleus – oftewel de kuitspieren – stuwen je naar voren als je rent, springt of een andere beweging doet waarvoor beenkracht nodig is, zegt Yuen.
"De gastrocnemius kruist twee gewrichten, de knie en de enkel, en de soleus kruist voornamelijk alleen de enkel", aldus Megan-Marie Delegas, fysiotherapeut en kettlebell-coach met Russian Kettlebell Challenge-certificaat. Welke spier in de eerste plaats wordt gebruikt, hangt af van de exacte oefening die je doet, maar "als je bijvoorbeeld een hardloper bent, is de meeste krachtproductie nodig van de soleus, omdat deze de meeste kracht absorbeert", zegt ze.
Toch is het belangrijk om beide spieren regelmatig te trainen, zodat ze samen kunnen werken.
De belangrijkste kuitspieren werken ook samen met de achillespees om de voet erbij te betrekken. "Om uit te blinken in hardlopen of sprinten, moeten je kuitspieren echt sterk zijn", zegt fysiotherapeut Melissa Prestipino. "Als je kuit sterk is, helpt dit je tenen te strekken, af te zetten en te versnellen."
De kuiten spelen niet alleen een integrale rol bij hardlopen, maar ook bij elke andere oefening die drievoudige extensie vereist, wat verwijst naar de combinatie van heupextensie, knie-extensie en plantairflexie van de enkel, zegt Prestipino.
"Naast de afzetfase van hardlopen kan de drievoudige extensie ook een rol spelen bij explosieve bewegingen zoals tijdens een dumbbell snatch of tijdens Olympisch gewichtheffen, waaronder een clean and jerk (voorslaan en uitstoten). Ook bij plyometrische bewegingen zoals squat jumps en box jumps wordt gebruikgemaakt van de drievoudige extensie", zegt ze.
Waarom het rekken en versterken van de kuiten belangrijk is
Om optimaal te presteren en blessures te voorkomen, moet je ervoor zorgen dat je kuiten sterk en elastisch zijn. Regelmatig spierversterkende kuitoefeningen doen kan het risico op of herhaling van kuitspierblessures helpen verminderen.
"Als je denkt aan touwtjespringen, dan komt het sprongetje voort uit de beweging in de enkel. Of denk aan een duikplank die meegeeft maar ook weer terugveert", aldus Delegas.
Dit is wat je wilt dat je kuiten kunnen doen: snel kracht produceren en dan terugspringen naar hun oorspronkelijke positie om de beweging te kunnen herhalen. Yuen noemde het 'plyometrische capaciteit'. Stretchen en versterken zijn beide nodig voor deze elastische functie.
Als je het rekken overslaat en je kuiten superstrak worden, kun je serieuze problemen krijgen.
"Als de kuiten strak zijn, is er een groter risico dat de achillespees scheurt", zegt Prestipino. "Als je versnelt en probeert te rennen wanneer je kuiten strak zijn, kan hij letterlijk scheuren, dus dat is een van de grootste risico's met strakheid."
In minder ernstige gevallen kunnen strakke kuiten leiden tot peesontsteking en andere ontsteking, voegt ze eraan toe.
Strakke kuiten kunnen ook bijdragen aan plantaire fasciitis, een veelvoorkomende bron van hielpijn bij hardlopers die wordt veroorzaakt door een ontsteking van het weefsel dat het hielbot met de tenen verbindt.
"De achillespees loopt onder de voet door en sluit aan op de plantaire fascia, een bindweefselband onder de voet. Strakke kuiten trekken aan de achillespees, die vervolgens aan deze fascia trekt", zegt Prestipino. "Door de kuiten flexibel te houden, wordt die fascia losser."
Aan de andere kant kunnen sterke en elastische kuitspieren ook de wandel- of hardloopsnelheid verbeteren, zegt Delegas.
"Hoe elastischer en sterker de spieren zijn, hoe minder inspanning je hoeft te leveren, en dat is wat we willen. Het verkort de doorlooptijd van elke stap en maakt je efficiënter en sneller", zegt ze.
De 6 beste kuitoefeningen volgens experts
Door een combinatie van stretch- en krachtoefeningen in je work-out op te nemen, zorg je voor een gezond bewegingsbereik en de vereiste kuitkracht en -elasticiteit om runs en andere bewegingen van het onderlichaam aan te kunnen.
De volgende kuitoefeningen kun je zowel thuis als in de sportschool uitvoeren. Delegas raadt aan om ze, indien mogelijk, ongeveer drie keer per week op te nemen in je krachttraining. Als je split work-outs doet, doe kuitwerk dan op de dagen waarop je je onderlichaam traint, stelt Yuen voor.
"Je wilt ze zeker minimaal één keer per week trainen", zegt hij. En als je kuiten de neiging hebben om superstrak te zijn, overweeg dan om ze elke dag een beetje te rekken.
En als je twijfelt of je wel of geen schoenen moet dragen, verzekeren beide experts dat het dragen van schoenen geen kwaad kan, maar blootsvoets trainen kan grotere voordelen opleveren.
"Het is prima om hardloopschoenen te dragen. Er zijn echter ook voordelen aan blootsvoets trainen. Blootsvoets is een leuke extra stap die de voet harder laat werken, feedback via de grond kan verbeteren en de voet anders kan mobiliseren", zegt Yuen. "Dus ik zou zeggen, draag tijdens de training afwisselend wel en geen schoenen, maar hou ze sowieso aan bij nieuwe oefeningen."
1.Staande kuitstretch – recht en gebogen been
Deze klassieke kuitoefening is een gemakkelijke manier om de spier te rekken. Als je je been recht houdt, is de oefening meer gericht op de gastrocnemius, terwijl je met een licht gebogen knie juist meer de soleus aanpakt, aldus Yuen.
Zo doe je het: ga tegenover een muur staan met je voeten achter elkaar. Plaats je handpalmen op schouderhoogte tegen de muur. Hou je achterste been helemaal recht, buig je voorste knie en leun langzaam naar de muur. Je voelt nu de rek in de kuit van het achterste been. Om de rek meer in de soleus te voelen, buig je lichtjes je achterste knie zodat je hiel net van de vloer komt.
Hou dit 20-30 seconden vast. Doe 2-3 sets.
2.Hielheffen voor de gastrocnemius
Hielheffen is een gemakkelijke manier om kracht op te bouwen in de kuitspieren. Ook hier geldt dat als je je knieën volledig recht houdt, je de gastrocnemius aan het werk zet.
Zo doe je het: sta met je voeten bij elkaar en de knieën gestrekt. Ga op je tenen staan
en denk er vooral aan om op de grote teen te gaan staan. Laat vervolgens je hielen weer op de grond zakken.
Doe 2-3 sets van 20-30 herhalingen.
3.Hielheffen voor de soleus
Bij deze versie van hielheffen buig je je knieën om de soleus te gebruiken.
Zo doe je het: ga met je voeten bij elkaar staan
en hou je knieën licht gebogen. Ga op je tenen staan en denk er ook aan om op de grote teen te gaan staan. Laat vervolgens je hielen weer op de grond zakken.
Doe 2-3 sets van 20-30 herhalingen.
4.Skiën
"Deze oefening spreekt indirect het hele kuitcomplex aan, maar richt zich specifiek op de kleine intrinsieke voetspieren", zegt Delegas. "Het opbouwen van veerkracht en kracht in deze spieren is belangrijk zodat ze met de kuitspieren kunnen samenwerken."
Zo doe je het: sta met je voeten bij elkaar en zorg ervoor dat je knieën en heupen gestrekt zijn. Stel je een schansspringer voor en leun een paar centimeter naar voren totdat je voelt dat je tenen de vloer grijpen en de hielen op het punt staan
van de vloer te komen. Hou deze houding vast zonder voorover te vallen totdat je matige vermoeidheid voelt in de spieren van de voeten.
Hou 20 seconden vast. Doe 5 sets.
5.Springstok met één of twee benen
Stel je voor dat je benen springstokken zijn.
Zo doe je het: sta met je voeten bij elkaar. Ga op de bal van je voeten staan
en spring. Stel je voor dat je touwtjespringt, maar dan zonder het touw, zegt Delegas. Zet je knieën niet op slot, maar zorg wel dat ze zo min mogelijk buigen bij elke sprong. Begin met beide benen tegelijk en probeer de sprongen daarna met slechts één been tegelijk te doen voor een extra balansproef.
Blijf 10 seconden springen (op elk been als je die variant kiest). Doe 5-10 sets.
6.A-runs of knieheffingen
A-runs zijn in feite rennen op de plaats of knieheffingen, en "helpen je te werken aan snelheid, heen en weer bewegen en elasticiteit in de kuiten", zegt Delegas.
Zo doe je het: begin op de plaats te rennen. Hou eerst de knieën laag en verhoog dan de hoogte zodat je knieën hoog naar je borst komen. Pomp je armen terwijl je op de plaats rent.
Ga 10 seconden door. Doe 5-10 sets.
Tekst: Amy Marturana Winderl, ACE-gecertificeerd personal trainer en pre- en postnatale bewegingsdeskundige bij PRONatal.