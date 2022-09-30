6 kuitoefeningen die je volgens fysiotherapeuten elke week moet doen

"Aan de achterkant van het been zitten twee belangrijke kuitspieren: de gastrocnemius en daaronder de soleus", zegt Cameron Yuen, fysiotherapeut en gecertificeerd kracht- en conditiespecialist. "Beide komen onderaan het been samen, waar ze overgaan in de achillespees, die op zijn beurt vastzit aan de onderkant van de hiel."

De gastrocnemius en soleus – oftewel de kuitspieren – stuwen je naar voren als je rent, springt of een andere beweging doet waarvoor beenkracht nodig is, zegt Yuen.

"De gastrocnemius kruist twee gewrichten, de knie en de enkel, en de soleus kruist voornamelijk alleen de enkel", aldus Megan-Marie Delegas, fysiotherapeut en kettlebell-coach met Russian Kettlebell Challenge-certificaat. Welke spier in de eerste plaats wordt gebruikt, hangt af van de exacte oefening die je doet, maar "als je bijvoorbeeld een hardloper bent, is de meeste krachtproductie nodig van de soleus, omdat deze de meeste kracht absorbeert", zegt ze.

Toch is het belangrijk om beide spieren regelmatig te trainen, zodat ze samen kunnen werken.

De belangrijkste kuitspieren werken ook samen met de achillespees om de voet erbij te betrekken. "Om uit te blinken in hardlopen of sprinten, moeten je kuitspieren echt sterk zijn", zegt fysiotherapeut Melissa Prestipino. "Als je kuit sterk is, helpt dit je tenen te strekken, af te zetten en te versnellen."

De kuiten spelen niet alleen een integrale rol bij hardlopen, maar ook bij elke andere oefening die drievoudige extensie vereist, wat verwijst naar de combinatie van heupextensie, knie-extensie en plantairflexie van de enkel, zegt Prestipino.

"Naast de afzetfase van hardlopen kan de drievoudige extensie ook een rol spelen bij explosieve bewegingen zoals tijdens een dumbbell snatch of tijdens Olympisch gewichtheffen, waaronder een clean and jerk (voorslaan en uitstoten). Ook bij plyometrische bewegingen zoals squat jumps en box jumps wordt gebruikgemaakt van de drievoudige extensie", zegt ze.