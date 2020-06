Leer nieuwe gewoonten aan via de Tiny Habits Method

01 Zorg dat je nieuwe gewoonte klein is.

Welke nieuwe gewoonte je ook in gedachten hebt (en zorg ervoor dat het een gewoonte is die jij wilt, niet eentje waarvan je denkt dat het zou moeten), maak deze specifiek en klein. En als ik zeg klein, dan bedoel ik echt dat je de lat laag houdt. Mijn onderzoek toont aan dat dit essentieel is om op het juiste pad te blijven. Dus als je bijvoorbeeld beter wilt slapen, kan je kleine gewoonte zijn dat je je telefoon in de keuken oplaadt in plaats van in de slaapkamer. Of als je regelmatiger wilt bewegen, kan je kleine gewoonte zijn dat je je sporttas 's avonds inpakt. En als je op een dag toch een stap verder wilt gaan dan klein, bijvoorbeeld 20 burpees in plaats van de geplande twee, dan is dat alleen maar mooi meegenomen.