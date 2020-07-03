Leer nieuwe gewoonten aan via de Tiny Habits Method

Voor het aanleren van gezonde gewoontes heb ik een systeem ontwikkeld waarmee je positieve veranderingen blijvend kunt doorvoeren in je dagelijkse routine. Ik noem ze Tiny Habits.

Ik heb deze methode ontwikkeld omdat ik zelf heel veel gewoontes wilde aanleren om mijn gezondheid te verbeteren. Ik ben gedragswetenschapper aan Stanford University en heb tien jaar onderzoek gedaan naar technologische producten. Ik heb daaruit onder meer geleerd dat gedrag verandert door eenvoud.

Ik heb maandenlang onderzocht hoe ik nieuwe gewoontes op het gebied van oefeningen, voeding en herstel in mijn routine kon opnemen, en hoe ik die vol kon houden. Ik merkte na verloop van tijd dat mijn leven veranderde, terwijl ik daar bijna geen moeite voor hoefde te doen. Maar ik wilde weten of mijn methode ook voor anderen zou werken.