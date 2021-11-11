Zo kies je de beste hardloopsokken

Vochtafvoerende sokken zijn een must voor hardlopers. Zweten is een teken dat je hard werkt, maar er kan hierdoor ook wrijving ontstaan tussen je sokken en je schoenen. Blaren zijn hiervan het resultaat. Sokken van het verkeerde materiaal, zoals katoen, kunnen zweten verergeren, waardoor je voeten opgezwollen en warm aan kunnen gaan voelen.

Wanneer je voeten zweten, heb je een sneldrogend materiaal nodig dat zweet absorbeert en wegvoert, zodat je voeten droog blijven en de lucht blijft circuleren. Anders zit je straks met vochtige stinkvoeten. Het risico op voetschimmel en andere schimmelinfecties wordt hierdoor groter.

Sokken met Nike Dri-FIT technologie voeren zweet weg van de huid, zodat het kan verdampen. Het ademende, geurbestendige materiaal en de ventilerende eigenschappen zorgen voor een luchtcirculatie die je voeten droog en koel houden.