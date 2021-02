Athlete’s Cookbook: Tatyana McFaddens Russische wrapsaus

Tatyana McFadden doet nooit rustig aan, ook niet buiten de atletiekbaan. Ze leidde een juridische strijd voor para-atleten toen ze nog maar 15 was. Ze heeft al vijf jaar op rij een marathon gewonnen. En ze harkt Paralympisch goud binnen alsof het niets is. Kortom: Tatyana heeft weinig tijd om te koken. Dus toen ze chef-kok Kia Damon vertelde dat ze verlangde naar de smaken uit de Russische keuken, wist Kia dat ze ter ere van Tatyana's geboorteland iets snels en makkelijks moest verzinnen dat daaraan voldeed. In deze aflevering van Athlete's Cookbook rolt Kia een wrap in elkaar die Russisch genoeg is voor wat nostalgie voor Tatyana, volgens een recept dat makkelijk genoeg is om tijd over te houden voor Tatyana's levensverhaal. Ze vertelt over ijssoep, we ontmoeten haar net zo sportieve zus en we horen hoe tieners de wereld kunnen veranderen. Bekijk de video hierboven, lees het recept hieronder, en ga aan de slag.