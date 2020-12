Athlete's Cookbook: Darrell Hill maakt zijn eigen bloemkoolrijstepap

Bereidingswijze

Doe de agave, kurkurma, cayenne, ¼ kop koolzaadolie, zout en peper in een grote schaal. Voeg de kippendijen toe en meng het geheel.



Sauteer de bloemkool in een grote pan op middelhoog vuur om te garen. Smelt de ghee in een grote pan op middelhoog vuur. Sauteer de gember, knoflook en sjalotjes. Voeg een snufje zout toe. Voeg de geraspte bloemkool toe en sauteer nog 5 minuten. Voeg vier kopjes water en het theezakje toe en laat het geheel zachtjes koken. Haal het theezakje er na 5 minuten uit en kruid de bloemkoolmix met een klein beetje vissaus en zwarte peper.



Verwarm in de tussentijd een paar eetlepels koolzaadolie in een grillpan op middelhoog vuur. Bak de kippendijen in de pan, en keer deze halverwege totdat ze gaar zijn (ongeveer 12 minuten of totdat de vleesthermometer in het dikste gedeelte 75 graden aangeeft). Zet de kippendijen apart.



Sauteer de paddenstoelen in een paar eetlepels koolzaadolie totdat ze gaar zijn. Voeg wat zout toe.



Voeg de xanthaangom toe aan de bloemkoolmix en roer om totdat het geheel dikker wordt. Proef de congee voor de juiste smaak. Verdeel het geheel over twee schalen en garneer de mix met de gesneden kippendijen, paddenstoelen, chili-olie, koriander en bosuitjes.