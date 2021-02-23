Opveren na een grote nederlaag

Ik stapte de baan op en hoopte maar dat zij een slechte dag zou hebben en ik juist een goede. Helaas was dat niet het geval. Ik heb niet gewonnen. Maar spelen voor zo'n groot publiek en tegen zo'n goede tegenstander was veel beter dan altijd spijt hebben dat ik er niet voor ben gegaan. En wat denk je? Het daaropvolgende jaar werd ik weer kampioen (het fenomeen was geslaagd voor haar examen).



Wat me daarnaast ook hielp om die nederlaag als een overwinning te zien, was door simpelweg te genieten van het moment zelf, de pijn van het verlies te voelen en die vervolgens los te laten. Terugkijken kun je wel op je oude dag, niet wanneer je nog op jacht bent naar succes. En ik, mijn spelers en atleten in het algemeen, zijn altijd op jacht. We zijn jagers die hun prooi constant achternazitten.



Op Twitter gebruik ik vaak #inpursuit. Maar die hashtag betekent niet dat ik op jacht ben naar de volgende overwinning, maar op jacht naar de volgende kans. Ik ben erachter gekomen dat hoe harder je werkt, hoe groter de kansen zijn die op je afkomen.



Er ligt een grote kans voor je in het verschiet: een vernieuwingsjaar. Volgens Darwin draait het bij overleving en evolutie om aanpassingsvermogen. Volgens dat motto ben ik gaan leven. Als ik aan het begin van een vernieuwingsjaar sta, is mijn instelling niet 'Dit wordt een rotjaar', maar denk ik 'Hoe ga ik me aanpassen?'.