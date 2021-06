Opveren na een grote nederlaag

V:

Hoi Coach,



Voetbal is praktisch mijn leven. Ik hou van de sport en ben er best goed in, en al mijn beste vrienden zitten bij mij in het team. Nadat we twee jaar op rij het staatskampioenschap voor middelbare scholen hadden gewonnen, werden we vorig seizoen uitgeschakeld in de play-offs. Ik kan niet goed tegen mijn verlies en baal er eerlijk gezegd nog steeds van. Ik maak me nu al zorgen voor komend seizoen, als we dan eindelijk weer mogen spelen. Onze drie beste spelers hebben ondertussen eindexamen gedaan en de nieuwe, jongere spelers zijn nog niet zo goed. Ik zit nu ook in mijn laatste jaar, dus het is mijn laatste kans op het kampioenschap. Ik weet niet zeker of ik goed genoeg ben om een collegeteam te halen en daarom wil ik heel graag met een succes van school gaan. Hoe kan ik de tegenslag van vorig seizoen eindelijk achter me laten?



Getting Overworked About Losing

17-jarige voetballer