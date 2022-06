Cómo manejar los dolores y las molestias del embarazo con el movimiento, según los expertos

Qué sucede: el ligamento redondo es una estructura similar a una cuerda que conecta la parte superior del útero con el interior de la ingle, de ambos lados. El crecimiento de tu bebé estira este ligamento, lo que puede causar espasmos y un dolor punzante en la ingle, la vagina o la parte frontal de la cadera, comenta Nwabuebo. "Esto sucede con frecuencia al rotar o cambiar de posición, porque la barriga al frente se mueve más rápido de lo que puede estirarse el ligamento", explica Proulx.



Cómo tratarlo: sostener esta parte de tu cuerpo antes de rotar o pararte puede evitar este dolor punzante, explica Proulx. Recomienda "abrazar" la barriga empujando los músculos abdominales o también usando tus manos para levantar la panza antes de rotar, y luego moverse con los hombros y las caderas en una misma línea.



Los ejercicios de flexión de cadera también pueden ayudar. Intenta recostarte boca arriba en la cama con ambas rodillas flexionadas. Supongamos que tienes un calambre del lado derecho. Acuéstate cerca del lado derecho de la cama y deja que tu pierna derecha cuelgue por el costado. Inhala y exhala profundamente durante 30 segundos a medida que sientes un suave estiramiento frente a tu cadera derecha. Si esto no fuera suficiente, Nwabuebo sugiere profundizar el estiramiento empujando tu rodilla izquierda hacia el pecho. Cambia de lado y repite el ejercicio si es necesario.





Entonces, ¿qué pasa con tu rutina de entrenamiento? Si bien el descanso no es el mejor remedio para los dolores cotidianos del embarazo, tampoco es este el momento para favorecerlos al hacer ejercicio, dice Proulx. Intenta bajar gradualmente la intensidad, la duración y la amplitud de movimientos (aunque tu cabeza quiera que te exijas) para estar más cómoda.

No importa cómo te muevas, escucha a tu cuerpo. Si hay alguna regla en el embarazo, es esta. Y siempre debes detenerte si algo no se siente bien. El ejercicio es algo que debería hacerte sentir mejor, no peor, y el embarazo no es una excepción.