Cómo la relaxina y otros factores del embarazo afectan tu estabilidad

Si bien la relaxina contribuye a esa relajación profunda durante estos nueve meses, no está claro qué tan grande es su impacto. Las personas embarazadas con niveles más altos de relaxina en realidad no tienen más probabilidades de experimentar inestabilidad en las articulaciones, señala una investigación publicada en el Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports. Lo más probable es que una combinación de factores afecte las articulaciones durante el embarazo, dice Laurel Proulx, DPT, PhD, fisioterapeuta de salud pélvica en Colorado Springs y fundadora de FEM Physical Therapy. “A medida que tu bebé crece, tu postura cambia, pierdes el control muscular del core y la coordinación también se ve afectada”, dice.



El problema es que, con frecuencia, las personas embarazadas reciben consejos basados en la idea de que la relaxina es el enemigo. Esto hace que muchos crean que son impotentes ante sus efectos y, a veces, restringen su entrenamiento y sus pasatiempos deportivos debido a ello, dice Brianna Battles, especialista certificada en fuerza y acondicionamiento en Eagle, Idaho, y fundadora de Pregnancy & Postpartum Athleticism.



Pero no tienes que sentirte así. Estos tres consejos pueden ayudarte a seguir entrenando con más comodidad, y solo entrenando, punto, sin miedo, a pesar de los cambios de estabilidad, para que puedas mantenerte saludable durante y después del embarazo.