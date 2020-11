Los beneficios de un torso fuerte para el rendimiento

Cómo fortalecer el torso

Puede que ya hayas escuchado que hacer incontables abdominales no es la mejor manera de fortalecer el torso, ya que según Falsone, no suelen hacerse correctamente y que, aunque se hagan bien, no son beneficiosas para la columna vertebral.



Los ejercicios de todo el cuerpo, especialmente los unilaterales (con una pierna o un brazo), son mucho mejores. "Las estocadas, en particular si sostienes una mancuerna con una mano, activan los músculos abdominales. Incluso un curl de bíceps con un brazo conlleva cierta rotación que el cuerpo tiene que estabilizar", asegura Falsone. Busca un programa de entrenamiento que incorpore ejercicios unilaterales de forma regular.



Además, un entrenamiento dedicado al torso, por más que sea breve, puede marcar la diferencia. De acuerdo con Chaudhari, una excelente forma de empezar es dedicar de cinco a diez minutos solo al abdomen entre tres y cinco veces a la semana. "La mayoría de las personas no tienen suficiente fuerza abdominal, por lo que tan solo unos minutos a la semana pueden ayudar", afirma. Si por casualidad tienes esa resistencia tan difícil de conseguir (felicitaciones) o si el entrenamiento empieza a parecerte sencillo, duplica ese tiempo.



Para empezar, intenta la postura del perro de caza. Colócate de rodillas y levanta un brazo y la pierna del lado opuesto de forma paralela al suelo. Mantén la posición durante un minuto. También puedes hacer el insecto muerto: acuéstate boca arriba simulando la posición de una mesa mesa. Extiende un brazo y la pierna del lado opuesto hasta que queden cerca del suelo, pero sin tocarlo. A continuación, cambia de lado y continúa alternando. Asimismo, puedes hacer planchas, planchas laterales, curl de piernas con un balón de estabilidad y despliegues abdominales con rodillo.



Aunque no veas ese increíble abdomen de inmediato, deberías notar los resultados pronto al mejorar los entrenamientos, la intensidad y la movilidad en todo momento.